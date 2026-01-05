曲棍球場暴力！28歲前國手連揮5拳 暴打國三生後腦

第51屆假日盃曲棍球全國聯賽公開B2組別冠亞軍賽昨晚爆發暴力衝突，白隊黃姓球員疑將黑隊林姓球員推倒在地，隨後趴在林姓球員身上朝後腦猛力連揮5拳。（圖翻攝自「Yi-Der Wu」YouTube）

〔記者黃政嘉／新北報導〕台北市溜冰協會主辦第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，昨晚7點35分在新北市中和曲棍球場進行冠亞軍賽，由成年男子組成的「青焰九尾隊」（白隊）對戰以國中生為主的「桃園哈雷隊」（黑隊），開賽8分鐘，白隊領先2分，2隊球員爭球時，白隊黃姓球員疑將黑隊的國中3年級林姓球員推倒在地，隨後趴在林姓球員身上朝後腦猛力連揮5拳，第一時間一旁的白隊隊員竟呆站在旁沒衝上勸阻，等到2隊球員湧上時，裁判趕緊制止雙方衝突。

出拳打人的白隊32號黃姓球員兼任裁判，曾是退役國手。（圖翻攝自「Yi-Der Wu」YouTube）

該場賽事為公開B2組別，由國中以上隊員報隊組成，據了解，遭拳襲的林姓球員倒地約5分鐘無法起身，當下非常暈眩，後來由他人陪同攙扶出場，經緊急送醫檢查後，出現輕微腦震盪，無生命危險。林姓球員的父親看到孩子被打，當下氣得說不出話，已到警局報案。

暴力衝突當下，2隊球員湧上，裁判制止雙方衝突。（圖翻攝自「Yi-Der Wu」YouTube）

桃園市議員黃敬平在臉書發文指出，該名28歲的成人選手是退役國手，還兼任裁判，竟然在比賽中把年齡僅自己一半的國中生對手壓在地上毆打。他強調，這不是情緒失控，這是赤裸裸的球場暴力。

1名桃園哈雷隊員非當事人的隊員父親氣憤表示：「滑輪曲棍球本來就是碰撞性高的運動，推擠大家都能接受，但這次完全不是比賽，是失控暴力！」他指出，白隊隊員多是社會人士，當時已領先2分，局勢明顯占優，甚至還有人是教練、裁判，卻對國中生下重手，「把孩子壓在地上打，真的看不下去！」家長擔心，這樣的暴力行為不只傷身，更可能在孩子心裡留下陰影，嚴重影響打球意願，除嚴厲譴責暴力，後續也會避免讓孩子跟打人者同場比賽。

假日盃滑輪曲棍球賽長年由民間團體自籌經費舉辦，每屆吸引全國各地選手組隊參賽，參賽者涵蓋退役國手、各級球隊教練，以及國中、小學生等年齡層，據協會的聯賽宗旨，是以「聯賽紮根曲棍球發展基礎，培訓潛力球員，循序漸進立足亞洲邁向世界」，不料昨晚在冠亞軍的高強度競技下，發生暴力衝突事件，待賽事單位進行相關懲處。

