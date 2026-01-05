自由電子報
MLB》近兩年執教結果有目共睹 皇家與教頭奎特拉羅簽延長合約

2026/01/05 09:55

奎特拉羅。（資料照，美聯社）奎特拉羅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕堪薩斯皇家球團宣布，與總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）簽下3年延長合約，時效將從2027年球季開始一路到2029年球季結束，並包括2030年的球隊選項。

奎特拉羅在2022年球季結束後，接替馬席尼（Mike Matheny）出任總教練一職，2023年的敗場雖仍超過100敗，但在2024年成功前進季後賽，雖在外卡系列賽直落二金鶯，但最終不敵洋基在分區系列賽止步，另外去年也以超過五成勝率收尾，執教的這3年打出224勝262敗的成績。

奎特拉羅前年的執教結果有目共睹，最終在美聯年度最佳總教練中拿到第2高的分數，輸給執教首年即獲獎的守護者教頭瓦格特（Stephen Vogt）。

