U19籃球聯盟》新春上演HBL八強前哨戰 光復劉丞樺：希望成為有心的籃球員

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟不僅是提供俱樂部球員舞台，更是寄望成為名門校隊的試煉場。2026年的第一週就上演「HBL前哨戰」，光復高中連戰三重商工與松山高中，雖然都遺憾落敗，仍為即將到來的高中籃球聯賽暖身。

今年聯賽新增的U19第一組均為HBL（高中籃球聯賽）甲級勁旅，6支球隊除了錦和高中外，皆為本季八強隊伍，包括松山高中、南湖高中、三重商工、光復高中、南山高中，八強賽將於2月5日至12日在新北市新莊體育館與板橋體育館進行。

光復今天第一場對決三重，雖然上半場取得8分領先，三重第3節靠著不斷衝搶二波籃板與三分球拉出10：0逆轉。比賽最後41.5秒，三重黃柏勳上籃的球停留在籃框上近3秒鐘後戲劇性入網，光復反撲無望，28：32輸球，短暫休息過後對松山則是46：55不敵。

光復在U19聯盟的陣容皆為一年級新生，其中劉丞樺、潘皓瀚、王俊凱都在今年HBL名單，也是球隊重點培養新秀，今天的帶隊教練張世恩表示：「來U19主要是讓他們多打一點比賽，他們以前都是乙組出身，非常需要經驗。」

「來這邊打了幾場，我覺得看得到大家的進步，而且是在我們規劃、預期中的成長，在場上的膽子也變得比較大，不然平常在HBL都太緊張了。」張世恩笑說。

身高197公分的劉丞樺今天與200公分的「兩百」潘皓瀚組成另類雙塔，總是被安排同時上場的他們能切、能投、能守，前途看好，前者在去年底的12強複賽平均上場12分鐘，是同梯中最多。

劉丞樺先前就讀光復國中，原本是籃球社員，假日可以從下午2點打到晚上9點，是不折不扣的籃球痴，後來被高中部總教練陳定杰相中，九年級正式加入籃球隊，雖然起步比別人晚，他已經下定決心走這條籃球路。

「我們教練說，台灣不缺190公分的球員，是缺190公分還有心打籃球的球員，我希望我可以成為那樣的人。」劉丞樺說。

今天兩戰貢獻6分、8籃板的劉丞樺還在對三重商工時快攻飛扣，連場邊觀眾都大力喝采，他笑說：「在HBL比較困難，這只是我高中生涯第二扣，希望未來還有表現機會。」

面對即將到來的八強賽，劉丞樺希望別重蹈複賽覆轍，「當時有一場對南湖，我們高一的表現都很棒，最後卻被對方逆轉，覺得很可惜，希望八強賽可以討回來。」他還笑著補充說，「不過那不是我能決定的，大家一起加油。」

