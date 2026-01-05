自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

U19籃球聯盟》新春上演HBL八強前哨戰 光復劉丞樺：希望成為有心的籃球員

2026/01/05 09:31

光復高中。（U19籃球聯盟提供）光復高中。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟不僅是提供俱樂部球員舞台，更是寄望成為名門校隊的試煉場。2026年的第一週就上演「HBL前哨戰」，光復高中連戰三重商工與松山高中，雖然都遺憾落敗，仍為即將到來的高中籃球聯賽暖身。

今年聯賽新增的U19第一組均為HBL（高中籃球聯賽）甲級勁旅，6支球隊除了錦和高中外，皆為本季八強隊伍，包括松山高中、南湖高中、三重商工、光復高中、南山高中，八強賽將於2月5日至12日在新北市新莊體育館與板橋體育館進行。

光復今天第一場對決三重，雖然上半場取得8分領先，三重第3節靠著不斷衝搶二波籃板與三分球拉出10：0逆轉。比賽最後41.5秒，三重黃柏勳上籃的球停留在籃框上近3秒鐘後戲劇性入網，光復反撲無望，28：32輸球，短暫休息過後對松山則是46：55不敵。

光復在U19聯盟的陣容皆為一年級新生，其中劉丞樺、潘皓瀚、王俊凱都在今年HBL名單，也是球隊重點培養新秀，今天的帶隊教練張世恩表示：「來U19主要是讓他們多打一點比賽，他們以前都是乙組出身，非常需要經驗。」

「來這邊打了幾場，我覺得看得到大家的進步，而且是在我們規劃、預期中的成長，在場上的膽子也變得比較大，不然平常在HBL都太緊張了。」張世恩笑說。

身高197公分的劉丞樺今天與200公分的「兩百」潘皓瀚組成另類雙塔，總是被安排同時上場的他們能切、能投、能守，前途看好，前者在去年底的12強複賽平均上場12分鐘，是同梯中最多。

劉丞樺先前就讀光復國中，原本是籃球社員，假日可以從下午2點打到晚上9點，是不折不扣的籃球痴，後來被高中部總教練陳定杰相中，九年級正式加入籃球隊，雖然起步比別人晚，他已經下定決心走這條籃球路。

「我們教練說，台灣不缺190公分的球員，是缺190公分還有心打籃球的球員，我希望我可以成為那樣的人。」劉丞樺說。

今天兩戰貢獻6分、8籃板的劉丞樺還在對三重商工時快攻飛扣，連場邊觀眾都大力喝采，他笑說：「在HBL比較困難，這只是我高中生涯第二扣，希望未來還有表現機會。」

面對即將到來的八強賽，劉丞樺希望別重蹈複賽覆轍，「當時有一場對南湖，我們高一的表現都很棒，最後卻被對方逆轉，覺得很可惜，希望八強賽可以討回來。」他還笑著補充說，「不過那不是我能決定的，大家一起加油。」

光復劉丞樺（左）高一就打上大隊。（U19籃球聯盟提供）光復劉丞樺（左）高一就打上大隊。（U19籃球聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中