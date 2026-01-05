網球》與親手創立的協會不再擁有相同價值觀 喬科維奇宣布退出PTPA

喬科維奇。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在2021年創立職業網球運動員協會（PTPA），盼為運動員發聲，他今在社群發文表示，由於與協會的價值觀已經不一致，將退出組織，未來專注於網球與家庭。

38歲的喬科維奇2021年與加拿大波斯皮希爾（Vasek Pospisil）好手共同創立PTPA，協會在去年3月向網球機構男子職業網球協會（ATP）、女子職業網球協會（WTA）、國際網球總會（ITF）和國際網球誠信機構（ITIA）提起訴訟，稱四大協會存在反競爭商業行為、壟斷職業網球和濫用的行為，已對球員和球迷都造成傷害。

請繼續往下閱讀...

喬科維奇並未名列提起訴訟的球員名單，他當時表示自己並不完全認同PTPA的全部觀點，如今正式宣佈與協會分道揚鑣，「經過深思熟慮，我決定退出職業網球運動員協會，在基於持續擔心協會的透明度、管理方式以及我的形象被呈現的方式做出的這個決定。」

喬科維奇表示，當初與波斯皮希爾創立PTPA時懷抱的願景就是希望賦予球員更強大、更獨立的話語權，自己也對此深感自豪，「但如今顯而易見的是，我的價值觀和行事方式已經不再契合協會的發展方向。」

喬科維奇指出，接下來將繼續專注於網球與家庭，「並以符合我的原則和方式下繼續為這項運動作出貢獻，希望球員與相關人員能繼續前進，但我的篇章已經劃下句點。」

