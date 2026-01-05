自由電子報
世界盃資格賽》反對政治干預體育 王鴻薇要運動部向FIBA表達立場

2026/01/05 10:37

立委王鴻薇。（記者盧養宣攝）立委王鴻薇。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段台灣3月主場與中國之戰，將改至菲律賓舉行，立委王鴻薇今在質詢時表示，個人非常反對政治干預體育，請運動部要表達嚴正立場，7月原本預計在中國主場登場的比賽，也要改至第三地舉行。

台灣隊在世界盃資格賽和日本、南韓及中國同組，台灣隊在第一階段對日本兩戰都輸球，第二階段將對上南韓與中國，其中3月1日主場與中國之戰，確定改至菲律賓馬尼拉舉行，籃協表示，國際籃總（FIBA）考慮當前地緣政治背景，為降低風險，因此決定更改地點。

立委王鴻薇今在司法及法制委員會第17次全體委員會議質詢時表示，地緣政治考量就是政治因素，個人非常反對政治干預體育，目前7月原定在中國主場的比賽地點還沒確定，建議運動部要表達立場，這場比賽也要移到第三地舉行，「3月的比賽未能在台灣舉行對球迷來說是很大的落空，一定要表達立場，不能厚此薄彼。」

政務次長黃啟煌在備詢時回應，會請籃協去函FIBA嚴正表達立場，也將這場比賽移到第三地，這樣才能達到平等。政務次長鄭世忠日前接受媒體訪問時表示，7月6日客場和中國之戰高機率會在南韓登場。

運動部政務次長黃啟煌。（記者盧養宣攝）運動部政務次長黃啟煌。（記者盧養宣攝）

