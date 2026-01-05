自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》寫聯盟史上第1人！灰狼「蟻人」三分球寫紀錄轟垮巫師

2026/01/05 11:40

愛德華茲。（法新社）愛德華茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客巫師主場的灰狼，靠著當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）的超狂表現幫助自己寫下紀錄，也率隊以141：115輕取對手收下2連勝。

愛德華茲在比賽一開始就火力全開，首節打好打滿10投7中，包括兩記三分球狂轟16分，次節替補拿下不少上場空間，讓團隊早早就把分數拉開，也讓他有充裕的休息時間。

易籃後，「蟻人」再次展現強大實力，在第3節5次外線機會就投進4顆，總計9投7中外加罰球4中1海灌19分，前3節打完已幫助球隊領先多達29分，完成任務打卡下班。他總計出賽時間30分10秒，繳出21投14中、三分外線10投6中以及罰球4投1中，拿下全場最高的35分，外帶6籃板3助攻4抄截。

目前年僅24歲的愛德華茲，在賽前就已累計1199顆三分球，比賽第1節剩下6分25秒時，達成1200顆三分的里程碑，也創下NBA史上首位年滿25歲前就投進至少1200顆三分球的選手。

