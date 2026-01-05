自由電子報
經典賽》阪神「異次元右腕」積極備戰！ 石井大智增重計劃進行中

2026/01/05 12:14

石井大智。（資料照）石井大智。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽3月開打，阪神牛棚大將、曾被《日刊體育》封為「異次元右腕」的石井大智，去年底受邀入選後就積極備戰。他透露，想透過增重計劃提升均速，希望打造「經典賽體態」。

去年例行賽，石井曾締造日本職棒新紀錄的50場連續無失分，出賽53場、投53局，36中繼成功，整季僅失1分、防禦率0.17，創下日職史上防禦率不為0的最低紀錄，並刷新淺尾拓也保持的日職單季50局以上最低防禦率紀錄。

不過，日本大賽第5戰，石井被軟銀柳田悠岐擊出追平2分砲，只能落下悔恨淚水。去年底，石井名列日本隊先行公布的名單中，為了能壓制世界級強打者，他決心進一步加強直球威力。

石井坦言，若把想法簡單化，質量是很重要的元素。要提高質量，最直接的就是增加體重。他也提到，去年球季他的球速均速自151公里稍降至149公里，勢必得從體態上調整，「如果無法有效運用體重，就沒有意義，所以要以提升骨骼肌力為方向來建構基礎。春訓報到前大約84公斤，訓練營運動量會增加，以83公斤左右進入開季，會是最理想。」

去年底被問及選進石井大智，日本隊監督井端弘和說：「畢竟成績就擺在那裡，整季只失1分，當然早就把他列入名單之中。」

