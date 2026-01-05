高雄馬拉松1/11開跑 富邦啦啦隊6甜心將為完賽跑友掛牌

Fubon Angels將於終點熱情為選手掛上完賽獎牌。（高雄市運動發展局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026高雄富邦馬拉松將於115年1月11日清晨5點30分在高雄國家體育場鳴槍起跑，今年賽事規劃全新路線，將多位國內頂尖馬拉松好手齊聚港都，更邀請到超強「掛牌名人堂」陣容，包括台灣傳奇女子馬拉松國手許玉芳、富邦啦啦隊員等，賽事期間亦將強化安全維護。

高雄市運動發展局指出，本屆全馬男子組，高雄在地的優秀子弟兵周鴻宇，去年在東京馬拉松以2小時23分成績完成「初馬」而驚艷全場，無疑是今年奪冠的大熱門，他將與歷屆常勝軍張景敦、林秋杰、顧紘慈及王宗綸等百傑好手正面對決。全馬女子組由實力派好手蔡雅安、許詔程領銜，與蔡昀軒、陳雅芬、楊喬筑等菁英跑者共同角逐后座。

半馬男子組由趙宥瑞、林哲緯與吳宇穆領軍對決；女子組則由台灣半馬紀錄保持人、有「不死鳥」之稱的謝千鶴再次出戰，延續上個月在台北馬拉松連霸全馬國內女子組冠軍的氣勢，身為高雄馬的常勝軍，她也將展現強大的心理素質與賽道統治力，尋求再次衛冕。

今年的終點線將充滿星光與熱情，特別安排跨世代的掛牌嘉賓，台灣傳奇女子馬拉松國手許玉芳老師，以及長跑新星、潛力小將簡子傑母子檔連袂出席，另外重磅安排Fubon Angels 富邦啦啦隊 6 名人氣女孩甜美應援，包含韓籍的李皓禎、潔米、檸檬、丹丹、大頭、潔潔，親手為完賽跑者掛上榮耀獎牌，送上最溫暖的祝賀。

高雄馬自2023年起首度將「輪椅組」納入正式競賽組別，本次參賽選手邱于恆，曾是優秀的自行車選手與越野跑者，因嚴重車禍意外導致脊髓損傷、下半身癱瘓，但他未曾放棄熱愛的運動，轉而投入輪椅馬拉松訓練。邱于恆經常透過文字紀錄從「用腳跑」到「用手推」的心路歷程，激勵無數跑者。

