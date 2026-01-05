自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

高雄馬拉松1/11開跑 富邦啦啦隊6甜心將為完賽跑友掛牌

2026/01/05 12:28

Fubon Angels將於終點熱情為選手掛上完賽獎牌。（高雄市運動發展局提供）Fubon Angels將於終點熱情為選手掛上完賽獎牌。（高雄市運動發展局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026高雄富邦馬拉松將於115年1月11日清晨5點30分在高雄國家體育場鳴槍起跑，今年賽事規劃全新路線，將多位國內頂尖馬拉松好手齊聚港都，更邀請到超強「掛牌名人堂」陣容，包括台灣傳奇女子馬拉松國手許玉芳、富邦啦啦隊員等，賽事期間亦將強化安全維護。

高雄市運動發展局指出，本屆全馬男子組，高雄在地的優秀子弟兵周鴻宇，去年在東京馬拉松以2小時23分成績完成「初馬」而驚艷全場，無疑是今年奪冠的大熱門，他將與歷屆常勝軍張景敦、林秋杰、顧紘慈及王宗綸等百傑好手正面對決。全馬女子組由實力派好手蔡雅安、許詔程領銜，與蔡昀軒、陳雅芬、楊喬筑等菁英跑者共同角逐后座。

半馬男子組由趙宥瑞、林哲緯與吳宇穆領軍對決；女子組則由台灣半馬紀錄保持人、有「不死鳥」之稱的謝千鶴再次出戰，延續上個月在台北馬拉松連霸全馬國內女子組冠軍的氣勢，身為高雄馬的常勝軍，她也將展現強大的心理素質與賽道統治力，尋求再次衛冕。

今年的終點線將充滿星光與熱情，特別安排跨世代的掛牌嘉賓，台灣傳奇女子馬拉松國手許玉芳老師，以及長跑新星、潛力小將簡子傑母子檔連袂出席，另外重磅安排Fubon Angels 富邦啦啦隊 6 名人氣女孩甜美應援，包含韓籍的李皓禎、潔米、檸檬、丹丹、大頭、潔潔，親手為完賽跑者掛上榮耀獎牌，送上最溫暖的祝賀。

高雄馬自2023年起首度將「輪椅組」納入正式競賽組別，本次參賽選手邱于恆，曾是優秀的自行車選手與越野跑者，因嚴重車禍意外導致脊髓損傷、下半身癱瘓，但他未曾放棄熱愛的運動，轉而投入輪椅馬拉松訓練。邱于恆經常透過文字紀錄從「用腳跑」到「用手推」的心路歷程，激勵無數跑者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中