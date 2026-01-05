自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》布克三分準絕殺！太陽逆轉險勝衛冕軍雷霆、近7場拿6勝

2026/01/05 14:03

布克。（法新社）布克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰衛冕軍雷霆的太陽，在比賽結束前靠著球星布克（Devin Booker）投出外線三分準絕殺，幫助球隊以108：105坐收，拿下近7場比賽的第6勝，也中斷雷霆的4連勝。

衛冕軍在上半場的火力略勝一籌，前兩節打完領先對手7分，甚至還在第2節一度領先多達18分，「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也在第3節一人灌進12分，不過太陽也有布克、古德溫（Jordan Goodwin）與鄧恩（Ryan Dunn）的領銜，單節命中率超過5成反超比數。

進入決勝節，雷霆在剩下4分鐘時還有6分領先，雖然太陽隨後打出11：0的高潮強勢逆轉，但雷霆靠著霍倫格姆（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams）接連投進再度扳平。

不過太陽此時由布克跳出來當英雄，最後剩下0.7秒時投出長達35英尺的三分外線超前比數，最後雖由雷霆掌握最後球權，不過米契爾（Ajay Mitchell）也試圖投出追平三分但未果，由太陽收下這場逆轉勝。

太陽本場3人得分上雙，且都超過20分，致勝功臣布克攻下24分，板凳出發的古德溫也是今天的一大亮點，單場三分外線13投8中寫下生涯新高，攻下26分也是全隊最多，布魯克斯則挹注22分；雷霆部分，吉爾吉斯亞歷山大攻下全隊最高的25分，威廉斯緊隨其後進帳23分。

