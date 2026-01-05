NBA》東契奇飆36分全能數據 湖人大逆轉灰熊收2連勝

東契奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天在主場迎戰灰熊，克服全場最多16分落後，下半場上演逆轉秀，最終在東契奇（Luka Doncic）繳全場最高36分帶領下，以120：114收下2連勝。

湖人本季前兩次和灰熊交手都拿下勝利，但灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）今天因傷缺席，戰力再受挫。今天開賽灰熊外線發揮較佳，而湖人失誤偏多陷入落後，雖然一度靠著范德比爾特（Jarred Vanderbilt）上籃和東契奇三分球一度趕上，但灰熊很快反擊，次節將領先擴大到雙位數。

湖人在上半場陷入苦戰，尤其在三分球手感不理想，命中率不到兩成的情況下只能一路苦追，半場打完暫時以54：65落後，而東契奇兩節打完拿下19分全場最高，灰熊方面以科沃德（Cedric Coward）16分最佳。

湖人在第3節尾聲急起直追，東契奇、詹姆斯（LeBron James）連續飆進三分球，助隊回到4分落後，進入決勝節又一波7：4攻勢迎頭趕上，拉雷維亞（Jake Laravia）挺身而出連續得分率隊超車，並將領先擴大到雙位數，奠定勝基。

湖人今天3人得分破20分，東契奇繳出全場最高36分、9籃板、8助攻，詹姆斯26分、10助攻，拉雷維亞26分。灰熊方面，威爾斯（Jaylen Wells）23分全隊最高。

