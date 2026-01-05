自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》東契奇飆36分全能數據 湖人大逆轉灰熊收2連勝

2026/01/05 13:20

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天在主場迎戰灰熊，克服全場最多16分落後，下半場上演逆轉秀，最終在東契奇（Luka Doncic）繳全場最高36分帶領下，以120：114收下2連勝。

湖人本季前兩次和灰熊交手都拿下勝利，但灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）今天因傷缺席，戰力再受挫。今天開賽灰熊外線發揮較佳，而湖人失誤偏多陷入落後，雖然一度靠著范德比爾特（Jarred Vanderbilt）上籃和東契奇三分球一度趕上，但灰熊很快反擊，次節將領先擴大到雙位數。

湖人在上半場陷入苦戰，尤其在三分球手感不理想，命中率不到兩成的情況下只能一路苦追，半場打完暫時以54：65落後，而東契奇兩節打完拿下19分全場最高，灰熊方面以科沃德（Cedric Coward）16分最佳。

湖人在第3節尾聲急起直追，東契奇、詹姆斯（LeBron James）連續飆進三分球，助隊回到4分落後，進入決勝節又一波7：4攻勢迎頭趕上，拉雷維亞（Jake Laravia）挺身而出連續得分率隊超車，並將領先擴大到雙位數，奠定勝基。

湖人今天3人得分破20分，東契奇繳出全場最高36分、9籃板、8助攻，詹姆斯26分、10助攻，拉雷維亞26分。灰熊方面，威爾斯（Jaylen Wells）23分全隊最高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中