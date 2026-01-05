球星認證桃園巨蛋「髒髒的」 議員黃瓊慧：市府維管很不用心

桃園巨蛋啟用至今32年。（資料照，記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「桃園巨蛋」桃園市綜合體育館啟用至今已32年，設施老舊等問題屢被詬病，效力於台灣職業籃球大聯盟（TPBL）的新北國王球星林書緯、福爾摩沙夢想家球星張宗憲，近日在YouTube節目中聊到台灣各地籃球場館的實際體驗，林書緯直言自己最不喜歡的場館是桃園，形容場館「感覺髒髒的」，是「唯一一個我不會在那邊洗澡的客場」，甚至「走在那個地板上，感覺腳會染上什麼病」；桃園市議員黃瓊慧今（5）日表示，桃市府在維護管理上都很不用心，即使議員多次提及桃園巨蛋設備改善，市府卻只是瘋狂討論大巨蛋興建，直到去年發生記者會漏水事件，才開始編列預算試圖改善，並宣布工程將斥資3.4億元，後續將嚴格監督預算執行狀況。

黃瓊慧表示，聽到球星在節目中的評論，真的覺得很難過，難過市府在管理上真的很不用心，議員已多次針對桃園巨蛋提出問題，而球星提到的浴室、地板等問題，主要是環境衛生管理不佳，實地走訪也會知道，像是廁所壞了也不修，管線堵塞造成惡臭，也講出在地球隊領航猿長久以來不敢反映的問題，她質疑體育局連最基本的維管都做不好，不禁令人懷疑編列的3.4億元改善工程會怎麼做，後續在監督預算的執行上也會更加的用心。

黃瓊慧也提到，桃園市議員不分藍綠都曾要求市府儘快編列預算改善桃園巨蛋，在市長張善政上任第1年就有提出設備老舊應該整建，但後續整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建，直到去年發生記者會時天花板不斷漏水，連外國球星都傻眼的事件，體育局才大夢初醒，開始編列預算試圖改善問題，但桃園巨蛋髒舊的刻板印象，已深印在每位球員及市民心裡，希望後續的整建工程，體育局能讓人感受到想要讓桃園巨蛋變好的誠意跟決心。

