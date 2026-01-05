自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

球星認證桃園巨蛋「髒髒的」 議員黃瓊慧：市府維管很不用心

2026/01/05 13:53

桃園巨蛋啟用至今32年。（資料照，記者鄭淑婷攝）桃園巨蛋啟用至今32年。（資料照，記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「桃園巨蛋」桃園市綜合體育館啟用至今已32年，設施老舊等問題屢被詬病，效力於台灣職業籃球大聯盟（TPBL）的新北國王球星林書緯、福爾摩沙夢想家球星張宗憲，近日在YouTube節目中聊到台灣各地籃球場館的實際體驗，林書緯直言自己最不喜歡的場館是桃園，形容場館「感覺髒髒的」，是「唯一一個我不會在那邊洗澡的客場」，甚至「走在那個地板上，感覺腳會染上什麼病」；桃園市議員黃瓊慧今（5）日表示，桃市府在維護管理上都很不用心，即使議員多次提及桃園巨蛋設備改善，市府卻只是瘋狂討論大巨蛋興建，直到去年發生記者會漏水事件，才開始編列預算試圖改善，並宣布工程將斥資3.4億元，後續將嚴格監督預算執行狀況。

相關新聞：https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/5299195

黃瓊慧表示，聽到球星在節目中的評論，真的覺得很難過，難過市府在管理上真的很不用心，議員已多次針對桃園巨蛋提出問題，而球星提到的浴室、地板等問題，主要是環境衛生管理不佳，實地走訪也會知道，像是廁所壞了也不修，管線堵塞造成惡臭，也講出在地球隊領航猿長久以來不敢反映的問題，她質疑體育局連最基本的維管都做不好，不禁令人懷疑編列的3.4億元改善工程會怎麼做，後續在監督預算的執行上也會更加的用心。

黃瓊慧也提到，桃園市議員不分藍綠都曾要求市府儘快編列預算改善桃園巨蛋，在市長張善政上任第1年就有提出設備老舊應該整建，但後續整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建，直到去年發生記者會時天花板不斷漏水，連外國球星都傻眼的事件，體育局才大夢初醒，開始編列預算試圖改善問題，但桃園巨蛋髒舊的刻板印象，已深印在每位球員及市民心裡，希望後續的整建工程，體育局能讓人感受到想要讓桃園巨蛋變好的誠意跟決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中