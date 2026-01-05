自由電子報
體育 網球

澳網》尚未收到外卡邀請！ 本季退役的瑞士名將瓦林卡：我不知道...

2026/01/05 16:16

瓦林卡。（資料照，路透）瓦林卡。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕瑞士40歲單反名將瓦林卡（Stan Wawrinka），日前宣布今年將是他生涯的最後一個賽季，近期他受訪表示，自己還沒有獲得澳網外卡資格。

2026年的澳洲網球公開賽預計會在當地時間1月18日展開，由於目前世界排名第156名，瓦林卡並不會自動獲得大滿貫的正賽資格，需要透過外卡才有辦法參賽，不過他至今仍不確定自己是否能夠參加這項賽事。

瓦林卡曾在2014年決賽擊敗納達爾（Rafael Nadal）收下澳網冠軍，他是少數能夠在三巨頭喬科維奇（Novak Djokovic）、費德爾（Roger Federer）、納達爾全盛時期於大滿貫稱王的選手，生涯曾19度參加澳網會內賽，倘若能夠以外卡之姿參賽，將會是第20度參戰。

根據《路透》報導，瓦林卡談到自己是否能夠參加澳網時表示：「老實說，我不知道。對我來說，我就是走一步算一步。」、「當我收到好消息時...我會感到非常開心。如果我拿到外卡的話我會超級高興，如果沒拿到，那也沒關係，我就準備下一場比賽。」

目前澳網外卡男單還有3個名額未公布，近期女單傳奇選手大威廉絲（Venus Williams）獲得外卡資格，將會以45歲之齡成為澳網歷來最年長的女單選手。

