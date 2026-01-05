NBA》克服18分大逆轉衛冕軍雷霆！太陽布克：以前就經歷過這種時刻

布克投進準絕殺。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽球星布克（Devin Booker）今天對雷霆整場投進唯一一顆三分球，就是最關鍵的準絕殺球，率領球隊以108：105，3分差擊敗衛冕軍，中斷雷霆4連勝。

布克賽後談到0.7秒的準絕殺表示：「我以前就經歷過這種時刻，在我夏天的想像與訓練中，結局總是會走到這種時刻，所以我感覺自己早就經歷過了。」

請繼續往下閱讀...

根據《ESPN》數據指出，布克生涯在比賽最後的5秒已經9度投進超前分，自他2015-16賽季展開職業生涯以來，只有德羅森（DeMar DeRozan）能投進比他更多的超前球（11度）。

DEVIN BOOKER HITS THE TRIPLE AND WINS IT FOR THE SUNS



PHOENIX COMPLETES THE 18-PT COMEBACK TO DEFEAT THE THUNDER! pic.twitter.com/JNPazjMXTz — NBA （@NBA） January 5, 2026

太陽隊總教練歐特（Jordan Ott）表示：「我猜雷霆隊很滿意當時的對位（卡魯索（Alex Caruso）對布克），但我們也很滿意持球的人選以及他所能創造的空間。」防守布克失敗的卡魯索悔恨道：「在客場作戰，你絕不能讓一位全明星、年度最佳陣容等級的球員有這種贏下比賽的機會。」

太陽本季兩度敗給雷霆，其中一場更是在布克缺陣時慘輸49分，布克表示：「顯然，他們是所有球隊的目標，他們是衛冕軍，且身經百戰，是一支非常棒的球隊，是你會想武裝好自己挑戰的對象，我們全隊都深信彼此能夠贏下比賽。」

「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表示，「他們打得很拚，而且很團結。」、「在這個聯盟，只要每晚都拚命打球並保持團結，你就有機會贏球，再加上他們的才華與人手，他們絕對是一支強隊。」

雷霆球星吉爾吉斯亞歷山大。（路透）

本場太陽能夠克服18分差逆轉，板凳奇兵古德溫（Jordan Goodwin）功不可沒，他今天飆進8顆三分球，外線13投8中創生涯新高，布克全場9次助攻就有4次是傳給他。總教練歐特直言：「Goody拿到的許多角落三分機會，都是因為我們的球星願意傳球，團隊的無私是從最好的球員開始帶動的。」

太陽本季少了「死神」杜蘭特（Kevin Durant），且交易主菜格林（Jalen Green）因傷目前只打2場，但球隊在新任教頭的帶領下打出新氣象，目前以21勝14敗在列強環伺的西區排名第7。

板凳奇兵古德溫（中）投進8顆三分球創生涯新高。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法