自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》克服18分大逆轉衛冕軍雷霆！太陽布克：以前就經歷過這種時刻

2026/01/05 17:55

布克投進準絕殺。（法新社）布克投進準絕殺。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽球星布克（Devin Booker）今天對雷霆整場投進唯一一顆三分球，就是最關鍵的準絕殺球，率領球隊以108：105，3分差擊敗衛冕軍，中斷雷霆4連勝。

布克賽後談到0.7秒的準絕殺表示：「我以前就經歷過這種時刻，在我夏天的想像與訓練中，結局總是會走到這種時刻，所以我感覺自己早就經歷過了。」

根據《ESPN》數據指出，布克生涯在比賽最後的5秒已經9度投進超前分，自他2015-16賽季展開職業生涯以來，只有德羅森（DeMar DeRozan）能投進比他更多的超前球（11度）。

太陽隊總教練歐特（Jordan Ott）表示：「我猜雷霆隊很滿意當時的對位（卡魯索（Alex Caruso）對布克），但我們也很滿意持球的人選以及他所能創造的空間。」防守布克失敗的卡魯索悔恨道：「在客場作戰，你絕不能讓一位全明星、年度最佳陣容等級的球員有這種贏下比賽的機會。」

太陽本季兩度敗給雷霆，其中一場更是在布克缺陣時慘輸49分，布克表示：「顯然，他們是所有球隊的目標，他們是衛冕軍，且身經百戰，是一支非常棒的球隊，是你會想武裝好自己挑戰的對象，我們全隊都深信彼此能夠贏下比賽。」

「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表示，「他們打得很拚，而且很團結。」、「在這個聯盟，只要每晚都拚命打球並保持團結，你就有機會贏球，再加上他們的才華與人手，他們絕對是一支強隊。」

雷霆球星吉爾吉斯亞歷山大。（路透）雷霆球星吉爾吉斯亞歷山大。（路透）

本場太陽能夠克服18分差逆轉，板凳奇兵古德溫（Jordan Goodwin）功不可沒，他今天飆進8顆三分球，外線13投8中創生涯新高，布克全場9次助攻就有4次是傳給他。總教練歐特直言：「Goody拿到的許多角落三分機會，都是因為我們的球星願意傳球，團隊的無私是從最好的球員開始帶動的。」

太陽本季少了「死神」杜蘭特（Kevin Durant），且交易主菜格林（Jalen Green）因傷目前只打2場，但球隊在新任教頭的帶領下打出新氣象，目前以21勝14敗在列強環伺的西區排名第7。

板凳奇兵古德溫（中）投進8顆三分球創生涯新高。（法新社）板凳奇兵古德溫（中）投進8顆三分球創生涯新高。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中