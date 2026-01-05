自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》抗癌成功後率道奇豪取3冠 羅伯斯分享心路歷程：非常恐懼

2026/01/05 16:49

羅伯斯。（資料照，路透）羅伯斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾在2010年罹患霍奇金淋巴瘤，抗癌成功後回到球場，帶領道奇拿下3座世界大賽冠軍，近期他在登上播客節目時回憶抗癌經歷，直言起初他跟一般人一樣非常恐懼。

羅伯斯在2009年正式退下球員身分後的隔一年就罹患癌症，他在播客節目上直言：「那是我人生中的重大時期，當時我身患癌症，還有兩個年幼的孩子。」、「當人們聽到『癌症』這個詞時，大家直覺都會想『我是不是快死了？』。這對我來說非常恐懼。後來我接受了化療和放射線治療並戰勝了癌症。」

克服病魔後，羅伯斯總教練於2011年以教士隊教練的身分重返賽場，他坦言成為領導者是意料之外的事：「那是我的教練生涯起點，我完全沒預料到。當時我只是在過好每一天，努力保持專注。」

在累積教練資歷後，羅伯斯在2015年11月接任道奇隊總教練，至今10個賽季奪下3次世界大賽冠軍，成為大聯盟首屈一指的名帥。不過羅伯斯也分享率領豪門球隊的壓力：「沒有任何運動項目像這樣。沒有哪支球隊會像洛杉磯道奇隊被寄予如此高度的期待。」、「對我來說，那些道奇球員們既是超級巨星，又是最優秀的執行者，我只是覺得自己很幸運。」

