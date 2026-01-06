高球》被封為「最強新人」不是壓力 吳佳晏旅日享受各種挑戰（影音）

吳佳晏。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／專訪 〕旅日女將吳佳晏去年11月在JLPGA大王製紙女子公開賽封后，奪下生涯首座日巡正賽冠軍，她認為，這座冠軍來的比預期快，但尚有許多不足需修正。面對外界總以「最強新人」稱呼她，她正面看待這些壓力並且享受它，「這也是動力，讓我知道有很多人支持我。」

21歲的吳佳晏在2017年曾以13歲之齡成為史上最年輕打進美國女子業餘錦標賽4強賽的球員，2020年轉職業後以新人之姿在女子台巡賽收下3冠，隔年又進帳3冠，在場上沉穩表現和亮麗成績讓她被封為「最強新人」，同時被看好成為曾雅妮接班人。

請繼續往下閱讀...

中國信託女將吳佳晏「大王製紙女子公開賽」勇奪日巡正賽首冠（資料照，中國信託提供）

吳佳晏赴日後，在日巡正賽的第2個賽季就抱回冠軍，面對外界關注，她認為是壓力同時也是讓她成長的動力，「算是很好的動力，可以知道有很多人在支持妳，讓自己更有動力去努力追求想要的目標，所以我覺得壓力並非很負面的東西，我也滿享受這種感覺的。」

不到20歲的年紀開始旅外打拚，吳佳晏不諱言，到日本打球的第一年真的很不安，「一開始聽不懂他們在講什麼，比賽流程也跟過去很不一樣，很多東西都不懂，加上對手又很強，真的很不安，很容易分心無法專注在場上。」

不過，吳佳晏認為，她很享受這些過程和挑戰，「其實我覺得是滿有趣的，包括在比賽中很緊張、壓力很大，我其實很享受也覺得這是很特別的感受，真的滿喜歡這種新的挑戰。」

吳佳晏。（記者陳逸寬攝）

吳佳晏。（記者陳逸寬攝）

吳佳晏。（記者陳逸寬攝）

吳佳晏。（吳佳晏提供）

吳佳晏逐漸適應在日本的生活。（吳佳晏提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法