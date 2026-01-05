自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》導入今井達也「鴻江理論」！中信兄弟再聘春訓客座教練

2026/01/05 19:16

中信兄弟導入鴻江訓練體系，將聚焦於投、打兩端在核心力量傳遞、下肢穩定性與全身動作連動性等關鍵環節。（中信兄弟提供）中信兄弟導入鴻江訓練體系，將聚焦於投、打兩端在核心力量傳遞、下肢穩定性與全身動作連動性等關鍵環節。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟於休賽季期間，持續推動海外訓練與專業交流計畫，且同步規劃2026年度春訓與整體訓練藍圖。

為全面提升選手身體運用效率與動作品質，並接軌國際職棒訓練趨勢，兄弟球團今日正式公告，將邀請日本知名運動訓練體系「鴻江訓練」來台，由鴻江壽治（Kounoe Toshiharu）訓練師，帶領其團隊體系訓練師緒方剛（Ogata Tsuyoshi）與古賀數洋（Koga Kazuhiro）於春訓期間為中信兄弟導入其享譽亞洲的訓練理論與實務課程，協助球隊從身體機能層面深化整體競技表現。
鴻江壽治訓練師長期投入運動科學與人體動作機制研究，其所建立的「鴻江訓練理論」強調在不增加身體負擔的前提下，透過優化動作品質與力量傳導效率來提升運動表現。該理論已被多位日本職棒頂尖選手實際採用，包括日本旅美好手今井達也與千賀滉大等，皆藉由鴻江訓練體系調整身體使用方式，在高強度的賽季中成功突破表現瓶頸，並維持長時間穩定輸出。

鴻江訓練理論的核心，在於依據選手骨盆結構與重心運用的差異，將人體動作型態區分為「手部主導型」與「下肢主導型」兩大類，並依此調整投球、揮棒等關鍵動作機制。訓練過程中，依照選手個別類型，規劃出最適合的調整方向，並善用人體原本具備的反射動作、骨骼排列與重心移動路徑，使力量能以最有效率的方式傳導，進而提升動作穩定性與爆發力，同時也提升動作的可重複性與穩定度。

此次，中信兄弟導入鴻江訓練體系，將聚焦於投、打兩端在核心力量傳遞、下肢穩定性與全身動作連動性等關鍵環節，期望能夠協助選手在高強度的賽季中，維持動作穩定性並減少疲勞累積。在國際棒球朝向「技術、體能與運動科學」的發展下，球團亦期待能透過引進日本先進運動訓練理念，為球隊注入嶄新的身體訓練思維，持續提升團隊整體競爭力，並朝向與國際棒球發展趨勢邁進。

即將赴美的前西武王牌今井達也，去年日媒曾報導他參與「鴻江訓練」，由鴻江壽治協助優化投球機制，而鴻江也曾指導千賀滉大，其理論備受肯定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中