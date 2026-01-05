自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》「集中壢亮，重返中壢」雲豹隊史睽違四年重返中壢 週五迎戰新北國王

2026/01/05 19:27

本週五賽事將成為桃園台啤永豐雲豹本季移師中壢的首場主場賽事。（雲豹提供）本週五賽事將成為桃園台啤永豐雲豹本季移師中壢的首場主場賽事。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL桃園台啤永豐雲豹將於1月9日進行2026年首場主場賽事，與新北國王交手，因桃園巨蛋正值整修期，雲豹今年1月至4月、共9場主場賽事將改至中壢國民運動中心舉行，本週五賽事同時將成為球隊本季移師中壢的首場主場賽事。

雲豹隊史曾於2021-22元年賽季在中壢區中原大學舉辦主場賽事，本次睽違4年再度回到中壢打主場，球團特別喊出「集中壢亮，重返中壢」口號，號召在地球迷齊聚中壢，為豹青軍團頑張應援，主題日視覺以復刻元年賽季風格為主軸，結合當年經典口號「集中壢亮」，搭配煥然一新的雲豹青年軍形象，象徵球隊展開重返中壢的新篇章，球團期待透過「集中壢亮」的精神，在回歸中壢的首戰為球迷帶來精彩賽事，回饋長期支持的桃園在地球迷。

本場賽事中場將舉辦「精準三分球大賽」，由3位幸運球迷輪流上場，每人限時1分鐘，可自由選擇三分線外任一位置進行投籃，時間結束時進球數最高者將獲勝，優勝者可獲得由「箱寓行李箱專賣店」所提供的運動款鋁框行李箱（市值超過5,000元），此外中壢主場賽事期間也持續推出「豹達桃園」里民入場優惠，凡桃園市民於比賽當日出示桃園市民卡或身分證，即可至現場售票口免費兌換門票入場；中壢區里民亦可憑身分證至現場兌換該場賽事門票，每場共限量100名（數量有限換完為止），號召桃園與中壢在地球迷進場為雲豹應援。

「中壢國民運動中心」位於桃園市中壢區三光路350號，場內設置2000個座位，本季9場於中壢主場賽事，將全面復刻桃園巨蛋規格軟硬體配置，包括16×4.5公尺大型LED螢幕、絢麗燈光效果，讓過往「巨蛋級」的觀賽體驗能原汁原味於中壢主場呈現，此外賽事場地也鄰近中壢觀光夜市，交通部分可透過機場捷運A21環北站轉乘前往，且周邊停車機能完善，提供球迷便利且完整的觀賽與休閒動線。

台啤永豐雲豹1至2月主場賽事門票現正熱賣中，中壢主場票區規劃對號座票種包含特釀一排3,000元、特釀三／四排1,500元、微醺對號區900元；自由入座票種則有微醺區850元、金牌區800元、金牌ONE區700元。球團期待透過更貼近球場與球員的座位設計，為球迷帶來嶄新的觀賽體驗，更多主題日活動與相關資訊，請持續關注台啤永豐雲豹官方社群平台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中