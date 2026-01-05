MLB》18.8億搶岡本和真只獲「C+」 知名媒體評價藍鳥策略

岡本和真。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽不敵道奇飲恨的藍鳥，在休賽季大肆補強，近日又以4年6000萬美元（約新台幣18.8億）簽下和製巨砲岡本和真，不過《ESPN》對此筆簽約只給出C+的評價。

《ESPN》專欄作家杜立德（Bradford Doolittle）雖然給出C+評價，但他表示，在知道本筆簽約對小畢歇特（Bo Bichette）續留的影響前，很難給出精確的評價。不過杜立德認為，岡本和真的簽約長度意外地比村上宗隆還長（2年3400萬美元）。

杜立德先假設補進岡本和真意味著失去小畢歇特，主因是藍鳥現在已經逼近3.04億美元的豪華稅門檻，也就是俗稱的「寇恩稅（Cohen tax）」（大都會老闆Steve Cohen）。杜立德認為，儘管藍鳥隊受惠於去年的成功賽季，營收可能有所增長，但很難想像他們會越過「寇恩線」這麼多，來滿足小畢歇特的合約要求。

談到岡本和真在藍鳥的定位，杜立德認為藍鳥陣中有許多多功能性的內野球員，岡本和真與球隊的契合度應該沒問題，但他最好能夠鎮守三壘，因為藍鳥有數位需要在指定打擊輪替的球員如史普林格（George Springer）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

小畢歇特在球隊去年爭冠熱潮中扮演建立球隊文化的重要角色，只不過杜立德認為，目前留隊的球員仍足以維持良好的球隊氛圍。但這也代表，此筆簽約的衡量標準，將取決於小畢歇特跟岡本和真在攻擊面上的表現。

杜立德總結，這簽約可能沒讓藍鳥更強，不是指岡本和真的數據一定會比較差，而是從預測角度看，小畢歇特已經在最高殿堂證明過自己，相對岡本來說是個更妥當的選擇。杜立德認為，若藍鳥本筆簽約是以「CP值」出發，將目標小畢歇特跟塔克（Kyle Tucker）轉向岡本和真，那麼確實是合理的，但藍鳥如果真的預算充足，能夠把小畢歇特簽回來，那對美聯來說絕對是壞消息。

