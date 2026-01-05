MLB》兒子是GM！前洋基隊長、名教頭馬丁利加入費城人教練團

費城人宣布馬丁利將擔任新賽季的板凳教練。（圖片取自費城人X）

〔體育中心／綜合報導〕費城人在今天正式宣布，將聘用昔日洋基隊長，曾擔任過道奇與馬林魚總教練的馬丁利（Don Mattingly）擔任新年度的板凳教練。

去年費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）就在冬季會議上表示，會盡力延攬馬丁利擔任板凳教練一職，如今球隊也終於如願將他給網羅入陣，成為新賽季費城人教練團的一員。值得一提的是，費城人現任總管P.馬丁利（Preston Mattingly）正是馬丁利的兒子。

請繼續往下閱讀...

馬丁利在效力洋基的球員時期就名滿天下，生涯14年都穿著條紋軍戰袍，在1991年至1995年擔任洋基隊長一職，在1985年奪下年度MVP，拿過9座金手套獎，入選6次明星賽，3座銀棒獎，球員生涯累積2153安。馬丁利的執教資歷也同樣深厚，在2011年至2015年擔任道奇總教練，2016年到2022年則擔任馬林魚總教練，生涯累積889勝950敗，在2020年拿過國聯最佳總教練獎，過去3年是藍鳥的板凳教練。馬丁利在擔任教練期間更曾與陳偉殷、王建民、郭泓志、曹錦輝與胡金龍等台灣好手共事過。

去年10月唐布洛斯基改組費城人教練團，把自2022年以來都擔任板凳教練的卡利崔（Mike Calitri）轉任為新設立的大聯盟現場事務統籌一職（Major League Field Coordinator），其餘人員全數留用。不過後續助理打擊教練林德（Dustin Lind）被金鶯挖角，費城人便將小聯盟打擊發展助教岡薩雷茲（Edwar Gonzalez）升任為大聯盟助理打擊教練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法