MLB》剛以17億約加盟太空人 今井達也婉拒為日本隊打經典賽！

〔體育中心／綜合報導〕西武獅日本球星今井達也季後以3年5400萬美元（約新台幣17.1億元）加盟太空人，今天太空人球團在主場大金球場舉行加盟記者會，今井達也提到，為了備戰美職新賽季，將不會參加3月的經典賽。

今井達也以3年5400萬美元加盟太空人，總值最高6300萬美元，每年季後都可以跳脫合約。今天的加盟記者會，今井達也先用簡短英語向太空人球迷自我介紹，「休士頓的大家好嗎？我是今井達也，我準備好要追逐世界大賽冠軍，走吧，休士頓。」

有美國媒體問及是否會為日本隊參加3月的經典賽，今井達也說，目前沒有要參賽，「主要因為行程真的很忙，畢竟是我在大聯盟的第一年，當然也有家庭方面的考量，優先順序的問題...我必須把照顧家人們放在首位，在這樣的前提，這次並不是往出賽的方向去考慮。」

今井達也也透露，直到今年確定要效力哪支球隊之前，他有幾個晚上難以入眠，「我很榮幸同時有其他幾份報價，但最終，我真心相信在休士頓、在太空人隊，我或許能夠真正有機會衝擊世界大賽冠軍、並全力衝刺，我認為這對自己來說是最合適的選擇。」

3月的世界棒球經典賽，衛冕軍日本隊與台灣隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊同組，分組取前二晉級複賽。

