MLB》挖來今井達也只是第一步 太空人老闆要深耕亞洲包含台灣

2026/01/06 08:37

今井達也。（美聯社）今井達也。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅日本球星今井達也季後以3年5400萬美元加盟太空人，今天出席加盟記者會，太空人球團老闆克蘭恩（Jim Crane）表示，希望未來會有更多來自亞洲的簽約，包含已經在台灣增加球探人手。

由於原本的王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）休賽季成自由身，可能不會續留休士頓。如今太空人以3年約網羅今井達也，太空人總管布朗（Dana Brown）表示，「我們需要加強先發輪值，所以我們覺得他很合適，他有很棒的尾勁、投球動作流場，我們相信他的球路能在大聯盟層級發揮。」

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）也讚賞球團簽下今井達也，「你們都清楚先發投手的重要性，投手永遠不會嫌多。我和今井的談話中，他不斷提到『冠軍』這個詞，我很欣賞他這一點，因為他是一名競爭者。你能感受到他的拚勁和韌性。」

談到簽下日本選手，克蘭恩認為，道奇隊某種程度上是走在前面，「我擁有一家國際公司，所以在那邊設點、提供那些人一個工作的地方，其實相當容易...我們將在亞洲迅速發展。」

克蘭恩說，希望簽下今井達也只是球隊從亞洲引進球員的第一步，未來會有更多來自亞洲的簽約。克蘭恩指出，太空人隊最近已經在東京、台灣、首爾增聘人手，以推動這項計畫，「我們現在已經在那邊配置球探，也有相關人員協助辨識人才。我們剛在夏天做了這個調整，這次的簽約可能關係不大，但隨著我們持續深耕這些市場、努力把好選手帶來休士頓，未來會有很大的影響。」

