MLB》前年在美聯冠軍賽砲轟洋基 守護者「大耶誕」轉戰金鶯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網撰文指出，巴爾的摩金鶯從讓渡名單挑中守護者外野手諾埃爾（Jhonkensy Noel），新賽季將轉戰全新的球隊打拚。

目前24歲的諾埃爾，擁有190公分的身高與體重113公斤的龐大體型，再加上姓氏Noel以法文來說就是「耶誕節」，因此曾被守護者教頭瓦格特（Stephen Vogt）取了「Big Christmas（大耶誕）」的外號。

諾埃爾在前年迎來大聯盟新人球季，就繳出令人眼睛為之一亮的表現，例行賽67場比賽打出OPS+115的成績單，並敲出13發全壘打，最終被帶進季後賽名單內，雖然止步於美聯冠軍系列賽，但在G3面對洋基9局下半代打砲轟時任守護神威佛（Luke Weaver）追平比數，最終幫助球隊在延長賽奪勝，完美的向球迷做出自我介紹。

但是來到去年，諾埃爾的成績瞬間跌到谷底，69場的出賽打擊率僅.162，OPS+更是慘不忍睹的31，最終在去年12月18日遭到球團指定讓渡（DFA），並在今天被金鶯撿走。

金鶯今年球季將由阿爾伯納茲（Craig Albernaz）執教，他在2024、2025球季分別擔任過守護者的板凳與助理教練，因此也與諾埃爾有共事過的經歷。

在休賽季補強動作頻頻的金鶯，在進攻端先是與天使達成交易換來沃德（Taylor Ward），隨後更以5年1.55億美元的合約延攬大都會隊史全壘打王「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），最後為了騰出40人名單給諾埃爾，金鶯選擇將右投手索里安諾（George Soriano）給指定讓渡。

