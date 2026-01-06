MLB》今井達也3年約附帶每年跳脫為日本球員首見 波拉斯：這是雙贏！

今井達也（中）、波拉斯（右）、太空人總管布朗（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅日本球星今井達也季後以3年5400萬美元加盟太空人，每年季後都可以跳脫合約，是旅美日本選手首見的條款。太空人今天舉行加盟記者會，今井的知名經紀人波拉斯（Scott Boras）認為，這種合約對雙方來說都是雙贏。

今井達也與太空人隊的3年5400萬美元合約中，若加上激勵獎金，總額最高為6300萬美元，而且前兩年季後都擁有跳脫合約的權利。

根據日媒《體育報知》報導，這是旅美日本選手首次簽下每年季後都可跳脫合約權利的條款。波拉斯說明，「不只是今井，日本選手從日職到大聯盟，在大聯盟都沒有實績可循，無論是我們、還是球團方面，都只是根據預測來推估他能發揮到何種程度，這份合約內容對雙方來說都是雙贏。」

波拉斯提到，今井達也的防守很好，他的投球風格與太空人主場大金球場的相性非常好，「我認為他會非常適合休士頓。」

對於今井達也的合約前2年都有跳脫條款，太空人總管布朗（Dana Brown）提到，球隊並不想加上跳脫條款，但有時必須接受這樣的條件，「我們覺得有機會把他留下來，這部分之後還需要運作與調整，最終我們優先、也是最專注的事情，就是把他簽下來。」

