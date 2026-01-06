自由電子報
MLB》延攬岡本和真後還要補？ 業界預測藍鳥會簽塔克：畫下完美句點

2026/01/06 11:10

塔克。（資料照，路透）塔克。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季已進入2026年，至今仍有許多自由市場內的頂級好手正在尋找下家，其中包括生涯扛出147轟的明星外野手塔克（Kyle Tucker），大聯盟官網針對塔克以及許多媒體預測的最終落腳處：多倫多藍鳥來做分析。

儘管在前天宣布以4年6000萬美元的合約網羅「和製重砲」岡本和真，但仍有兩名業界人士認為，目前打線陣容強大的藍鳥，仍是塔克最有可能的落腳處，「當球團與當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）簽下延長合約的那一刻，就說明他們為了勝利將傾注全力，休賽季簽下席斯（Dylan Cease）是很重磅，但若還有塔克的加入，那就能為他們這12個月來的精采之旅畫下完美句點。」

不過藍鳥如果真的簽下塔克，就會讓原本預計3億美元的團隊薪資繼續攀升，但今年球季結束後，陣中包括史普林格（George Springer）、高斯曼（Kevin Gausman）、畢伯（Shane Bieber）和瓦修（Daulton Varsho）等都將成為自由球員，到時會有超過7000萬美元的薪資空間釋出，大幅降低球隊的薪資總額。

生涯8年大聯盟球季OPS+高達140，在美國時間17日將滿29歲的塔克，被認為想找一紙至少3億、甚至達到4億美金的長期合約，雖然這樣的價格限縮了部分球隊的網羅意願，但除了藍鳥以外，包含洋基、大都會、響尾蛇、巨人與道奇仍有傳出興趣，然而時至今日都沒有明確的定案與方向。

若塔克始終無法簽下他所預期的長約，官網認為，他能夠像上個休賽季紅襪與柏格曼（Alex Bregman）一樣，簽下一份短期、高平均年薪、以及含有每年球季結束皆可逃脫的合約。

此外官網也撰寫道，除了塔克外，自由市場中的還有許多像是貝林傑（Cody Bellinger）、柏格曼、小畢歇特（Bo Bichette）、蘇亞雷斯（Ranger Suárez）、瓦德茲（Framber Valdez）與加倫（Zac Gallen）等頂級球員，都還尚未確認新球季的新東家。

對於目前頂級自由球員的下家至今還未定案的情況，一位不具名的國聯高層表示，這或許就是近幾年休賽季的對於頂級自由球員的趨勢，「我們在休賽季一開始所預測的合約，證明我們太過樂觀了，這個市場似乎在透露，近年來像是大谷翔平、小葛雷諾、山本由伸等簽下巨約的選手更像是個特例，不該成為我們評估市場行情的基準。」

