NBA》爆冷！主力先發全缺陣的金塊 逆轉有「三巨頭」的七六人

〔體育中心／綜合報導〕近期遇到嚴重傷兵潮的金塊，今天靠皮克特（Jalen Pickett）29分，以及B.布朗（Bruce Brown）延長賽剩下5.3秒的關鍵上籃，讓七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）形成「妨礙中籃」，最終金塊以125比124氣走擁有「三巨頭」的七六人。

金塊開季的先發五人包含MVP中鋒約基奇（Nikola Jokić）、戈登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）、布朗（Christian Braun）與J.穆雷（Jamal Murray），前4人都受傷缺陣，替補中鋒「大V」瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）也因右小腿拉傷缺陣，加上J.穆雷金天輪休，金塊此戰只能用9名選手應戰。

不過，金塊前三節靠皮克特、華森（Peyton Watson）合拿42分，三節完以87比93落後。末節金塊隊一度落後8分，這時打出一波14比0攻勢，包含泰森（Hunter Tyson）的四分打，幫助金塊超前比數，但七六人打出一波15比9攻勢追平，雙方以120平進入延長賽。

到了延長賽雙方命中率都不佳，剩下最後11秒時金塊落後1分，金塊瓊斯（Spencer Jones）先是賞火鍋，B.布朗搶到籃板球後快攻上籃被恩比德干擾，裁判認定是妨礙中籃，讓金塊逆轉超前，加上七六人球星馬克西（Tyrese Maxey）最後一擊未進，讓金塊上演驚奇勝利，七六人在延長賽僅拿4分成敗因。

金塊全隊6人得分上雙，皮克特29分7助攻，華森24分7籃板，納吉（Zeke Nnaji） 替補出發拿21分8籃板，B.布朗19分6籃板，泰森14分，瓊斯10分。

七六人以恩比德32分10籃板最佳，馬克西28分，P.喬治（Paul George）僅拿8分，探花艾奇康（VJ Edgecombe）17分，葛林姆斯（Quentin Grimes）16分。

金塊團隊投籃命中率53％，團隊三分球命中率49％（37投18中），都優於七六人團隊的47％投籃命中率、38％的三分球命中率（45投17中）。

