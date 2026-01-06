自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》爆冷！主力先發全缺陣的金塊 逆轉有「三巨頭」的七六人

2026/01/06 13:18

金塊爆冷贏球。（法新社）金塊爆冷贏球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期遇到嚴重傷兵潮的金塊，今天靠皮克特（Jalen Pickett）29分，以及B.布朗（Bruce Brown）延長賽剩下5.3秒的關鍵上籃，讓七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）形成「妨礙中籃」，最終金塊以125比124氣走擁有「三巨頭」的七六人。

金塊開季的先發五人包含MVP中鋒約基奇（Nikola Jokić）、戈登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）、布朗（Christian Braun）與J.穆雷（Jamal Murray），前4人都受傷缺陣，替補中鋒「大V」瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）也因右小腿拉傷缺陣，加上J.穆雷金天輪休，金塊此戰只能用9名選手應戰。

不過，金塊前三節靠皮克特、華森（Peyton Watson）合拿42分，三節完以87比93落後。末節金塊隊一度落後8分，這時打出一波14比0攻勢，包含泰森（Hunter Tyson）的四分打，幫助金塊超前比數，但七六人打出一波15比9攻勢追平，雙方以120平進入延長賽。

金塊爆冷贏球。（法新社）金塊爆冷贏球。（法新社）

到了延長賽雙方命中率都不佳，剩下最後11秒時金塊落後1分，金塊瓊斯（Spencer Jones）先是賞火鍋，B.布朗搶到籃板球後快攻上籃被恩比德干擾，裁判認定是妨礙中籃，讓金塊逆轉超前，加上七六人球星馬克西（Tyrese Maxey）最後一擊未進，讓金塊上演驚奇勝利，七六人在延長賽僅拿4分成敗因。

金塊全隊6人得分上雙，皮克特29分7助攻，華森24分7籃板，納吉（Zeke Nnaji） 替補出發拿21分8籃板，B.布朗19分6籃板，泰森14分，瓊斯10分。

七六人以恩比德32分10籃板最佳，馬克西28分，P.喬治（Paul George）僅拿8分，探花艾奇康（VJ Edgecombe）17分，葛林姆斯（Quentin Grimes）16分。

金塊團隊投籃命中率53％，團隊三分球命中率49％（37投18中），都優於七六人團隊的47％投籃命中率、38％的三分球命中率（45投17中）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中