體育 籃球 TPBL

TPBL》夢想家大補強 網羅有「冠軍命」洋將強化陣容

2026/01/06 12:07

夢想家今天宣布簽下班・班提爾。（夢想家提供）夢想家今天宣布簽下班・班提爾。（夢想家提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今天宣布簽下班・班提爾（Ben Bentil），盼他的加入能為球隊提供機動性與外線能力，並提升團隊進攻流動性。

30歲的班提爾來自迦納共和國，身高204公分、體重110公斤，在2016 年 NBA選秀於第二輪51順位獲波士頓塞爾提克青睞。

班提爾曾效力達拉斯獨行俠於例行賽出賽3場，可惜得分未開張，再來就到中國、法國、西班牙、希臘、義大利、塞爾維亞、日本、土耳其與以色列等聯賽發展。

班提爾在2021-22賽季加入義大利米蘭奧林匹亞，隨隊拿下義大利甲級聯賽冠軍與義大利盃冠軍，該季出賽29場，繳出場均9.1分、4.3籃板。班提爾於2023-24賽季在日本B聯盟展現穩定火力，效力群馬雷鶴出賽50場，繳出場均 17分、5.5籃板、1.5助攻，同時三分命中率突破4成。

夢想家總經理韓駿鎧表示：「班提爾具國際高強度賽場經驗，能在團隊中提供機動性與外線能力，並以成熟的閱讀比賽提升團隊進攻流動性。我們相信他的加入能補強戰力，讓球隊陣容更完整。」球團補充，因應本季戰況競爭激烈，夢想家洋將配置會進行更周全的評估與準備，以維持輪替彈性與戰力穩定，並在聯盟登錄規範與時程內保留調整空間。

班提爾表示：「我第一次在日本打球時就很喜歡亞洲，因此一直希望能再回到亞洲發展。這次與總教練簡浩交流後，我留下非常好的印象，也感受到夢想家就像一個大家庭，所以我想成為其中的一員。」

班提爾和夢想家另一位洋將湯普金斯是好朋友，湯普金斯也分享台灣人的友善與熱情，班提爾透露，「也有朋友告訴我，如果有機會帶著家人來台灣打球與生活，真的不用猶豫，因為這裡的文化非常棒。」

