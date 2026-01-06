NBA》公牛上半場團隊只拿33分 塞爾提克輕取對手收4連勝

西蒙斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰公牛的塞爾提克，靠著西蒙斯（Anfernee Simons）與派理查德（Payton Pritchard）的帶領，再加上對手在比賽前段手感非常冰冷，最終以115：101輕鬆收下4連勝，而公牛則苦吞2連敗。

上一場面對黃蜂得分不到三位數的公牛，今天仍因得分核心吉迪（Josh Giddey）的缺陣，上半場幾乎找不到進攻手感，前兩節41投僅13中，三分外線也是淒慘的28中5，總共只拿下33分，讓塞爾提克早早取得多達21分的領先優勢。

易籃後，公牛終於找回火力，靠著團隊5成命中率以及7次三分嘗試只錯失1顆的表現，在第3節拿下的分數還比西蒙斯與派理查德領銜的綠衫軍多，決勝節也同樣如此，在比賽剩下3分34秒時，甚至曾將落後分差縮小至10分，但無奈比賽前段分數還是太過懸殊，最終還是由塞爾提克輕鬆取得比賽勝利。

西蒙斯得到全場最高的27分，而派理查德也緊隨其後有21分進帳，此外布朗（Jaylen Brown）24投6中攻下14分，奎塔（Neemias Queta）也貢獻了13分13籃板。

公牛部分，布澤利斯（Matas Buzelis）砍26分為全隊最多，伍切維奇（Nikola Vučević）替補的多桑姆（Ayo Dosunmu）皆拿下15分，瓊斯（Tre Jones）則是10分。

