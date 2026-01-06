NBA》阿夫迪賈、夏普攜手飆分 拓荒者擊潰爵士奪3連勝

阿夫迪賈。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場作戰的拓荒者，靠著阿夫迪賈（Deni Avdija）與夏普（Shaedon Sharpe）聯手合作，以137：117收下3連勝，被擊潰的爵士則苦吞4連敗。

托荒者首節就靠著夏普的領銜拿下領先優勢，次節輪到阿夫迪賈5投5中火力全開，包含兩記三分與罰球5中4狂砍16分，單節團隊轟下42分，讓爵士望塵莫及。

易籃後，上半場有精彩表現的夏普和阿夫迪賈這次攜手砍分，第3節打完就有高達30分的領先，最後末節給予板凳選手出賽機會，輕鬆收掉比賽拿下勝利。

阿夫迪賈砍下33分為全場最高外帶8籃板9助攻，前3節打完就提早下班，夏普緊隨其後轟下29分，柯林根（Donovan Clingan）12分並抓下多達17籃板，此外兩位替補出發的洛夫（Caleb Love）與西索科（Sidy Cissoko）皆有14分的進帳。

此外，幫助拓荒者上周打出3勝1敗的阿夫迪賈，還以場均26.8分、8.3籃板與9.8助攻拿下西部單周最佳球員，東部獲獎者則是七六人的馬克西（Tyrese Maxey）。

爵士部分，打出全隊最高分的是馬卡南（Lauri Markkanen）的22分，其次是從左腳趾扭傷中回歸的諾基奇（Jusuf Nurkić）砍進21分，喬治（Keyonte George）也有15分入袋。

夏普。（路透）

