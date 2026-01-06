NBA》巴特勒最後一擊投了麵包 勇士逆轉失利1分差不敵快艇

巴特勒。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客快艇，即便一路挨打，但在最後關頭追到1分差，只是巴特勒（Jimmy Butler III）最後一擊跳投「麵包」，只能眼看快艇以103：102收下勝利。

快艇主力後衛哈登（James Harden）今天休兵，但他們在首節仍取得雙位數領先。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在首節一度進到休息室治療，好在並無大礙，很快重回賽場，他在第2節最後3分鐘飆進三分球，帶起勇士攻勢，一口氣連拿9分，迎頭趕上，半場打完暫時以51：55落後。

快艇上半場團隊命中率5成，雷納德半場繳出14分全隊最高，勇士方面，柯瑞拿下14分，巴特勒貢獻10分。

快艇桑德斯（Kobe Sanders）在第3節表現搶眼，不僅上演灌籃秀還多次在外線開火，助隊在3節打完取得雙位數領先。末節勇士迎頭趕上，但出現連兩次不利的吹判，令總教練柯爾（Steve Kerr）氣炸衝到場內抗議，也因此遭驅逐出場，讓落後的勇士雪上加霜。

快艇趁勢將領先擴大到雙位數，但勇士也沒被因此甩開，巴特勒、桑托斯（Gui Santos）連續得分後回到個位數差距，並靠著柯瑞連兩記三分球追到1分落後，只是隨後他因犯滿畢業，只能期待其他隊友挺身而出。最後關頭，快艇還有一波進攻，但雷納德出手沒進，讓勇士握有最後一擊的機會，無奈巴特勒跳投「麵包」，只能眼看對手驚險收下勝利。

快艇雷納德攻下全隊最高24分、12籃板，菜鳥桑德斯20分次之；勇士方面，柯瑞攻下27分、6助攻全場最高，巴特勒24分次之。

