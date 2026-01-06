自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》巴特勒最後一擊投了麵包 勇士逆轉失利1分差不敵快艇

2026/01/06 13:48

巴特勒。（路透）巴特勒。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客快艇，即便一路挨打，但在最後關頭追到1分差，只是巴特勒（Jimmy Butler III）最後一擊跳投「麵包」，只能眼看快艇以103：102收下勝利。

快艇主力後衛哈登（James Harden）今天休兵，但他們在首節仍取得雙位數領先。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在首節一度進到休息室治療，好在並無大礙，很快重回賽場，他在第2節最後3分鐘飆進三分球，帶起勇士攻勢，一口氣連拿9分，迎頭趕上，半場打完暫時以51：55落後。

快艇上半場團隊命中率5成，雷納德半場繳出14分全隊最高，勇士方面，柯瑞拿下14分，巴特勒貢獻10分。

快艇桑德斯（Kobe Sanders）在第3節表現搶眼，不僅上演灌籃秀還多次在外線開火，助隊在3節打完取得雙位數領先。末節勇士迎頭趕上，但出現連兩次不利的吹判，令總教練柯爾（Steve Kerr）氣炸衝到場內抗議，也因此遭驅逐出場，讓落後的勇士雪上加霜。

快艇趁勢將領先擴大到雙位數，但勇士也沒被因此甩開，巴特勒、桑托斯（Gui Santos）連續得分後回到個位數差距，並靠著柯瑞連兩記三分球追到1分落後，只是隨後他因犯滿畢業，只能期待其他隊友挺身而出。最後關頭，快艇還有一波進攻，但雷納德出手沒進，讓勇士握有最後一擊的機會，無奈巴特勒跳投「麵包」，只能眼看對手驚險收下勝利。

快艇雷納德攻下全隊最高24分、12籃板，菜鳥桑德斯20分次之；勇士方面，柯瑞攻下27分、6助攻全場最高，巴特勒24分次之。

雷納德（右）、巴特勒（左）。（法新社）雷納德（右）、巴特勒（左）。（法新社）

柯瑞（左）。（法新社）柯瑞（左）。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中