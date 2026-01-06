中職》繼留住魔鷹後 台鋼雄鷹再宣布續約「左右護法」、合約總值公開

艾速特。（台鋼提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹將於10日展開2026年球季春訓，在日前宣布和洋砲魔鷹續約後，今天又宣布與「左右護法」完成續約，在今年「做伙拚」！台鋼雄鷹與後勁（Bradin Hagens）、艾速特（Eric Stout）兩名洋投完成續約，2026球季合約總值皆為60萬美元（含激勵獎金）。兩人2025年合力貢獻超過20勝、近300局投球，是球隊倚重洋投戰力。

後勁自2024年加入台鋼雄鷹，陪伴團隊在雄鷹元年一起成長，首季7勝0敗，留下漂亮成績單，2025球季再次展現強力後勁，單季25場先發，共投152.1局陣中之最，防禦率1.89、13勝皆為聯盟第二，在8月16日達成跨季22連勝，寫下中職新紀錄。

請繼續往下閱讀...

今年再度與台鋼雄鷹並肩作戰，後勁表示：「對球隊有很高期待。我們去年取得了很大進步，離季後賽也非常接近。不論是團隊還是個人，只需要持續成長，就能向這個聯盟展現我們的實力！對球隊而言，『穩定性』是最終目標，此外就是享受這段旅程。」身為球隊元老級洋投，後勁將展開中職生涯第6個、在台鋼雄鷹第3個賽季，他也得知黃子鵬加入球隊，開心表示：「很興奮能再次和老虎成為隊友，他是一位有天賦、充滿鬥志的競爭者，更重要的是，他是一位出色的隊友和朋友。」

艾速特2025年加入台鋼雄鷹，25場登板、11勝、141.1局、2.23防禦率、124次奪三振都是個人中職生涯最佳，球季尾聲倒吃甘蔗，最後10場登板拿下7勝。艾速特在2025球季最後登板（10/1）繳出6局無失分好投，賽後曾表示：「今年試著讓自己情緒更穩定，隨著賽季進行，我覺得在這方面進步不少，不會太興奮，也不會因為失分就太懊惱。」2026年展開中職生涯第4個賽季，艾速特將繼續成為團隊的「古亭妹」（GOOD TEAMMATE）。

後勁。（台鋼提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法