體育 棒球 韓職

韓職》亞洲名額赴韓最受矚目 日媒撰文提到王彥程、看好補強先發缺口

2026/01/06 15:36

王彥程。（資料照，記者林正堃攝）王彥程。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕韓國職棒今年球季正式導入「亞洲名額制度」，去年球季結束的休賽季，韓職各隊就開始佈局規劃戰力，目前已有6位透過此制度赴韓選手是日職出身，其中就包括台灣左投王彥程。

王彥程原先效力東北樂天、去年在二軍單季10勝，好成績卻沒能讓他初登日職一軍，但卻也因而受到韓職關注。另5位赴韓的前日職投手，則分別是SSG登陸者武田翔太（前軟銀）、樂天巨人京山將彌（前橫濱）、斗山熊田村伊知郎（前西武）、培證英雄金久保優斗（前養樂多）和NC恐龍戶田懷生（前巨人）。

日媒對於6位赴韓投手都有分析。其中，日媒提到，王彥程是本次休賽季亞洲名額市場中最受矚目的投手之一，韓華球團看中王彥程154公里速球、銳利的滑球與具侵略性的投球風格，以及100球以上仍能維持球速的續航力，評估能補上左投先發戰力缺口。

日媒並提到，為了鎖定王彥程與追蹤其狀況，韓華球團花了9個月、超過10次赴日考察。而韓華前洋投、今年返美發展的龐塞（Cody Ponce），曾和王彥程在日職當隊友，也給予前隊友高度評價，說：「他是兼具天賦與誠懇態度的投手。」

根據南韓當地媒體報導，王彥程原本被設定與年輕投手群競爭先發第五號，或擔任長中繼角色；但隨著明年3月的經典賽等變數出現，王彥程球季初站上先發輪值的可能性正在升高，而簽下王彥程也被視為韓華的關鍵補強。

