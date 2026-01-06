籃球》泰山高中發聲明 否認球員和教練在教室抽菸

泰山高中籃球隊發布聲明，駁斥外界影射球隊學生和教練抽菸傳聞。（摘自泰山高中籃球隊臉書）

〔記者翁聿煌／新北報導〕曾經在5年前拿下全國高中籃球聯賽（HBL）冠軍的新北市泰山高中近期被網路影射學生球員在教室與公共場所抽菸，甚至連教練也跟著一起抽，校方對此發出聲明否認，感謝各界對本校籃球隊及教練的關心與理解，將持續秉持專業與負責的態度，維護學生的學習環境與團隊聲譽。

泰山高中籃球隊是HBL勁旅，曾在109學年度奪得隊史首座總冠軍，並在近年多次闖入8強賽，近期在網路瘋傳一段學生在教室抽菸的影片，當中就有人指稱新北市某高中籃球隊員，在教室與公共場所抽菸，不僅於此，連教練也一起抽。

泰山高中籃球隊原本不想理會，但考量不澄清會被當成默認，也不希望學生及球隊的名譽受到影響，發出聲明駁斥傳言，表示籃球隊接獲外界關於教練的相關惡意傳言，由於該訊息已在部分管道間流傳，為避免造成誤解與不必要的揣測，並維護教練及學生權益，球隊特此公開說明實際情況。

球隊表示，籃球隊廖教練並無抽菸習慣，亦從未有任何引導、陪同或涉及學生抽菸行為，相關傳言並無具體事證，亦未經查證，已對教練本人及學生造成困擾。

泰山高中籃球隊長期以來一向重視學生生活教育與身心安全，對教練與師長言行也有明確規範與管理，我們希望全體師生、家長及社會大眾能以理性、客觀的態度看待未經證實的訊息，勿隨意轉傳或渲染，以避免對當事人及團隊造成不必要的影響。#

