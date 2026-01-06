自由電子報
MLB》大谷翔平「異次元打擊」超進化 道奇打教解析強大關鍵

2026/01/06 16:17

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平在去年創下單季55轟的個人新高紀錄，打擊教練貝特斯（Aaron Bates）近日在專訪時透過科學觀點與數據，解析大谷如何在失去平衡、時機不對的狀況下，依然能憑藉「異次元級」的揮棒技術震撼大聯盟。

貝特斯指出，過去兩年觀察大谷翔平的打擊狀態，發現一個特殊的現象，當大谷開始頻繁將直球拉打，向右外野飛去時，即便那些球變成了安打，其實並非是好事。貝特斯解釋，對左打者而言，直球打向右外野代表擊球點過於靠前，這通常意謂著出手過早，會導致後續對變化球的應對變得困難。因此，教練團時常提醒大谷要「往中外野方向拉打」，讓擊球點回到本壘板上方。然而大谷的恐怖之處在於，即使在時機略微偏差、被球威擠壓的情況下，他依然能將反方向攻擊，將送出全壘打牆外。

貝特斯表示，大谷翔平的打擊動作轉向非常流暢，從揮棒頂點到擊球的過程毫無多餘動作，結果就是能有效率地把力量傳遞到球上，大谷翔平在啟動時會像拉滿弓弦般精準定位，並透過下半身與上半身的完美聯動，將衝擊力最大化。他舉例在世界大賽第3戰，大谷面對內角高處的橫掃球，即使看似被擠壓，球卻能直達左中外野牆前，讓貝特斯不禁讚嘆：「居然能把那球送到那麼遠的地方。」

貝特斯認為，轉換效率與揮棒速度同樣重要，大谷翔平本季最大進步就是，即使身體平衡遭到破壞，也能敲出安打。大谷受訪曾強調，並非只有在完美的打擊策略下才能擊出安打，即使在被破壞平衡的打席中，球還是能留在界內，是因為自己能以『好的姿勢』等待球。

關於大谷翔平的揮棒動作與速度的詳細科學數據，預計將於今年3月正式對外發布。屆時，這位「異次元」打者的揮棒機制將在科學的驗證下，瞭解他如何打破棒球理論，持續進化的終極真相。

