籃球》會員大會3度流會挨批 籃協回應：積極任事不應被誤解誤導

彰化縣議會議長謝典霖身兼籃協理事長。（資料照，中央社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對媒體報導及立法院質詢關注我國籃球協會去年會員大會3度流會，恐影響今年4月改選的風波，籃協今日發聲明辯駁：「理監事會議皆依法依章程正常運作」，並強調「協會積極任事不應被誤解誤導，亦不應抹煞理事會之努力。」再度引發球迷熱議。

籃協去年會員大會皆無法舉行，運動部昨已表達「不能接受」立場，本週將發函籃協，促請理事會有所作為，甚至不排除懲處「神隱」多時的理事長謝典霖，他也是彰化縣議會議長。對此籃協聲明如下：「114年，協會理事會依法、依章程已於2月28日、5月11日、6月29日、9月27日、12月20日召開五次理監事會議，會前、會後皆向運動部報備。每次理監事會議，理監事出席率極高，針對各項議題充分討論、決議，義務奉獻、認真盡責，皆有會議記錄可循。

114年，協會依法、依章程召開會員大會，惟會員是否參加會員大會，係屬會員之自由意志，流會亦非本會所樂見。而理事會亦善盡責任，責成本會應擇日再召開會員大會，整年度共召開三次會員大會，對於仍然無法成會，理事會十分遺憾，並於理監事會議中提出臨時動議研議相關辦法。過程中，協會皆有即時向運動部報備。

協會在運動部的輔導及建議下，將參考其他單項協會作法，研議個人會員分區代表制等相關辦法，並儘速召開理事會討論審議，以祈解決會員眾多難以成會之情況，亦將再與各會員溝通，再度召開會員大會。各界報導評論時應先求證事實，以正視聽，協會積極任事不應被誤解誤導，亦不應抹煞理事會之努力。」

