NBA》爭議判決連發！柯爾怒吼裁判被驅逐 柯瑞：不然我也會爆發

2026/01/06 18:32

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以102：103惜敗快艇，但裁判多次出現爭議判決，讓總教練柯爾（Steve Kerr）和當家一哥柯瑞（Stephen Curry）都十分不滿，前者被驅逐出場，後者則是犯滿離場。對此，柯瑞賽後受訪坦言，如果不是柯爾先對裁判爆發，他自己一定也會衝上去理論。

柯瑞在第四節8分44秒投進一顆超高難度的拋投，原本有機會三分打，但裁判卻說進球不算，是出手前的犯規。柯瑞隨即對裁判表達強烈不滿。他在賽後對此表示：「通常只要球進了就會讓比賽繼續，我從沒見過這種判決，先說『是犯規』，接著又說『沒有進球』的情況。」

沒多久之後，裴頓（Gary Payton II）的上籃被柯林斯（John Collins）蓋了火鍋，但透過電視重播顯示，柯林斯是在球碰到籃板後才觸球，依規定應該判定為妨礙中籃。

然而此次未被吹判的封阻，讓快艇直接發動快攻，並造成柯瑞本場第5次犯規，這導致勇士總教練柯爾情緒徹底失控，憤怒地踏進場內，對3名裁判大聲怒吼，必須由助理教練和球員出面拉住他，最終柯爾被連吹兩次技術犯規，直接被驅逐出場。賽後裁判長佛特（Brian Forte）在賽後報告中寫道：「這球應該被判為妨礙中籃。」

柯瑞全場投進4顆三分球，攻下27分、6助攻和4籃板，在比賽剩下43秒時，他在爭搶防守籃板時伸手犯規，犯滿畢業。對此，柯瑞賽後表示裁判判得正確，他也坦言，如果不是柯爾先衝上去理論，他自己一定也會失控向裁判爆發，「教練做了正確的事，我們的回應也很正確，讓自己還保有贏球的機會，但在客場，這真的、真的很困難。」

這是柯瑞自2021年以來，首次在比賽中犯滿離場，導致他只能坐在場邊，看著隊友巴特勒（Jimmy Butler III）最後一擊跳投「麵包」，只能眼睜睜看著快艇收下勝利。

