東契奇、詹皇聯手率湖人戰鵜鶘威廉森 今日賽事預告與轉播

詹姆斯和東契奇。（資料照，路透）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
NBA今天有2場轉播，第一場由湖人在客場出戰聯盟爐主鵜鶘，東契奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）將聯手率隊挑戰3連勝，「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）期盼能終結鵜鶘7連敗。
另一場則是馬刺對上灰熊，馬刺「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）日前不慎傷到左膝，進入每日觀察名單，今天能否出賽仍是未知數，馬刺將挑戰客場6連勝，喜愛NBA的球迷不要錯過。
NBA
09：00 湖人 VS 鵜鶘 緯來體育
09：00 馬刺 VS 灰熊 緯來育樂
馬來西亞公開賽
09：00 32強 愛爾達體育2台
14：00 32強 愛爾達體育3台
2026第一屆大專院校智能運動競技大賽
14：00 橋牌
15：00 圍棋
17：00 電競-快打旋風
19：00 德州撲克
轉播：緯來體育
WTT冠軍賽 杜哈站
15：30 32強
22：30 32強
轉播：愛爾達體育1台
TPBL
19：00 台新戰神 VS 全家海神 MOMOTV
東亞超級聯賽
20：00 香港東方 VS 首爾SK騎士
轉播：緯來育樂