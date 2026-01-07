自由電子報
體育 籃球 NBA

東契奇、詹皇聯手率湖人戰鵜鶘威廉森 今日賽事預告與轉播

2026/01/07 06:50

詹姆斯和東契奇。（資料照，路透）詹姆斯和東契奇。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有2場轉播，第一場由湖人在客場出戰聯盟爐主鵜鶘，東契奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）將聯手率隊挑戰3連勝，「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）期盼能終結鵜鶘7連敗。

另一場則是馬刺對上灰熊，馬刺「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）日前不慎傷到左膝，進入每日觀察名單，今天能否出賽仍是未知數，馬刺將挑戰客場6連勝，喜愛NBA的球迷不要錯過。

NBA

09：00 湖人 VS 鵜鶘 緯來體育
09：00 馬刺 VS 灰熊 緯來育樂

馬來西亞公開賽

09：00 32強 愛爾達體育2台
14：00 32強 愛爾達體育3台

2026第一屆大專院校智能運動競技大賽

14：00 橋牌

15：00 圍棋

17：00 電競-快打旋風

19：00 德州撲克

轉播：緯來體育

WTT冠軍賽 杜哈站

15：30 32強

22：30 32強

轉播：愛爾達體育1台

TPBL

19：00 台新戰神 VS 全家海神 MOMOTV

東亞超級聯賽

20：00 香港東方　VS　首爾SK騎士

轉播：緯來育樂

