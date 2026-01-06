自由電子報
MLB》無冠恐成歷史遺憾 名記者批洋基補強無作為「浪費賈吉巔峰」

2026/01/06 20:37

洋基隊長「法官」賈吉。（資料照，美聯社）洋基隊長「法官」賈吉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基休賽季沒有做出重大補強，為爭冠做好準備，引發外界質疑以及球迷不滿。《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）痛批洋基在浪費當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）的巔峰期。

賈吉本季出賽152場，打擊三圍.331/.457/.688、攻擊指數1.144、上壘310次、遭敬遠36次、wRC+204、fWAR值10.1皆為大聯盟之最。賈吉以0.331打擊率拿下打擊王，成為史上第3位單季50轟的打擊王，敲出53轟也是歷史所有打擊王之最，完成美聯年度MVP2連霸、生涯第3座。

33歲的賈吉是現今洋基的象徵，但他至今沒有拿到世界大賽冠軍，回顧洋基隊歷史上的傳奇球員，他們都有一個共同點，就是都至少有2冠在身。然而，儘管賈吉目前正朝著史上最強右打者邁進，但他仍未曾奪得世界大賽冠軍，賈吉曾8度率隊打進季後賽，並在2024年闖入世界大賽，但最終仍與冠軍擦身而過。對許多人而言，賈奇在紐約歷史上的地位，不僅取決於數據與紀錄，更取決於他能否贏得冠軍。

《The Athletic》記者羅森索指出，洋基過度依賴賈吉，沒有圍繞他打造一支頂尖陣容，可能是一個錯誤。他認為洋基其實具備這樣做的條件，但他們只是還沒有好好運用而已，「我預期他們會有所作為，但最終還是要看到結果才算數。」

