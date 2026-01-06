網球》梁恩碩遠征坎培拉單日雙勝 葛藍喬安娜女單開胡

梁恩碩。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA125等級的坎培拉女網賽，從會外賽殺入的梁恩碩再傳捷報，單日雙勝氣勢如虹；至於台英混血的葛藍喬安娜也歷經3盤激戰後來居上，新賽季開胡晉級單打16強。

25歲的梁恩碩近況頗佳，延續會外賽連闖兩關的信心，會內單打首輪克服第1局就遭破發的劣勢，終以7：6（7：5）、6：1爆冷扳倒WTA世界女單排名136的義大利勁敵斯特凡尼尼（Lucrezia Stefanini），16強即將對決烏克蘭對手絲尼古爾（Daria Snigur）。

請繼續往下閱讀...

緊接著下午雙打再上陣，梁恩碩／香港張瑋桓發揮默契，次盤一口氣連下5局，6：4、6：2力退澳洲地主艾亞瓦（Destanee Aiava）／菲克（Gabriella da Silva Fick），第3種子「台港聯軍」8強門票跟著到手，下組對手為俄國芝芙娜瑞娃（Vera Zvonareva）／日本柴原瑛菜。

至於女單「台灣一姊」葛藍喬安娜也頂住丟掉首盤的壓力，次盤絕地反撲，終挾5：7、6：4、6：2大逆轉法國第6種子帕里（Diane Parry）， 新賽季旗開得勝，得與俄國好手伊阿琴科（Polina Iatcenko）爭奪8強門票。

