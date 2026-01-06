自由電子報
SBL》基隆銘傳國中籃球館開箱 余祥平返鄉指導學弟妹

2026/01/06 21:21

超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平，今天（6日）下午回到基隆前往母校銘傳國中進行籃球教學指導。（記者俞肇福攝）超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平，今天（6日）下午回到基隆前往母校銘傳國中進行籃球教學指導。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平，今天（6日）回到基隆前往母校基隆銘傳國中進行籃球教學指導，將職業賽場經驗回饋基層學子。基隆市長謝國樑也到場，與銘傳國中籃球小將們一同在全新升級的活動中心主場體驗SBL等級訓練，並頒發榮譽狀予余祥平，肯定其回饋母校、投入基層運動培育的實際行動。

謝國樑表示，余祥平返鄉指導學弟妹，不只是技術傳承，更展現對家鄉與下一代的責任感。他指出，市府自2025年起推動「基隆市政府獎勵運動優異國中畢業生升學本市公立高級中等學校獎學金實施計畫」，期盼透過制度支持，讓優秀選手願意留在基隆深耕、發展。

超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平，今天回到基隆銘傳國中指導，籃球隊學弟妹在學長面前努力表現。（記者俞肇福攝）超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平，今天回到基隆銘傳國中指導，籃球隊學弟妹在學長面前努力表現。（記者俞肇福攝）

銘傳國中校長林世傑表示，感謝市府團隊長期支持校園運動發展，近2年投入超過3000萬元經費，完成活動中心漏水、壁癌、地板與空調等多項改善工程，全面提升訓練與使用品質。此次整修球場，整體規格幾乎比照職籃場館，讓師生與選手都能在更好的環境中訓練與比賽。

林世傑也指出，銘傳國中籃球隊近年成績亮眼，2025年女籃首度奪得聯賽冠軍，締造校史新頁；男籃則完成3連霸，並拿下6年內第5座冠軍，顯見完善訓練環境與制度對球隊發展的重要性。

黑鳶籃球隊總經理林冠綸表示，球隊自2025年10月起推動「基隆校園回饋計畫」，截至2025年12月，已完成前往國中、國小、高中及大專校院進行入校教學與交流共14場次，未來將持續與市府及學校合作，深化基隆基層籃球發展。

超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平，今天回到基隆銘傳國中指導。（記者俞肇福攝）超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平，今天回到基隆銘傳國中指導。（記者俞肇福攝）

超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平，今天（6日）下午回到基隆前往母校銘傳國中進行籃球教學指導，與學弟妹相見歡。（記者俞肇福攝）超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平，今天（6日）下午回到基隆前往母校銘傳國中進行籃球教學指導，與學弟妹相見歡。（記者俞肇福攝）

超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平（圖左），今天（6日）下午前往母校基隆銘傳國中進行籃球教學指導；基隆市長謝國樑（圖中）頒發感謝狀給余祥平。（記者俞肇福攝）超級籃球聯賽（SBL）第23屆選秀狀元余祥平（圖左），今天（6日）下午前往母校基隆銘傳國中進行籃球教學指導；基隆市長謝國樑（圖中）頒發感謝狀給余祥平。（記者俞肇福攝）

