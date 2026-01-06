撞球》太神！「撞球王子」柯秉逸決賽超級大逆轉 捧CTPBA年度總冠軍

「撞球王子」柯秉逸勇奪CTPBA年度總冠軍。（大會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕CTPBA主辦的職業撞球巡迴賽年度總冠軍戰，台灣最後希望「撞球王子」柯秉逸，完成超級大逆轉，最終以13：12擊敗菲律賓「天才少年」馬納斯（Albert James Manas），單日3場都逆轉勝，成功為台灣守住冠軍，另外柯秉漢、謝佳臻則拿下季軍。

值得一提的是，這場決賽在柯秉逸神奇演出下，臉書線上直播人數突破3萬人，YouTube直播也有將近2萬人，皆創下近年最多人收看撞球的紀錄。

柯秉逸今天8強就打出精彩逆轉秀，他克服2：7落後，先追成7：7，接著又被新加坡強敵葉浚惟連下2局取得聽牌，小柯頂住壓力直接連拿3局，挺進4強。

柯秉逸4強面對自家人「黑暗騎士」謝佳臻，從1：3落後開始連掃10局，也成功殺入決賽，至於馬納斯今天則是連續打敗柯秉漢、呂輝展，且他小組賽也是擊敗過柯秉逸，以7戰全勝之姿晉級決賽。

18歲的馬納斯出桿相當快速，在決賽維持一貫打法，並幾乎都維持3局領先，也讓地主唯一希望柯秉逸陷入苦戰，不過小柯在9：12之際，雖然7號球出現失誤，但馬納斯防守也出現失誤，柯秉逸就把握這樣的機會拿下。

在對手放槍之後，柯秉逸整個氣勢都提升，在第23局先是漂亮開球「9-ball in」，以及24局又是2號球幸運入袋，他把握機會一舉將戰線逼入搶尾局。柯秉逸在25局漂亮打進2號球，再來更順利清檯，逆轉奪下冠軍。弟弟柯秉中看完這場決賽也直呼，「真的太刺激了！」

