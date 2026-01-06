自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》又贏超過20分！3洋將包辦65分 領航猿宰勇士收開季6連勝

2026/01/06 21:29

領航猿大勝富邦勇士。（記者林正堃攝）領航猿大勝富邦勇士。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今作客富邦勇士，伯朗、葛拉漢和阿提諾得分都突破20分，盧峻翔繳出本土最高16分，率隊以118：97痛宰對手，豪取6連勝。

勇士上週末在主場接連擊敗台鋼獵鷹、洋基工程收下2連勝，而陣中洋將古德溫對洋基一戰飆出51分，刷新聯盟單場得分紀錄，今天則要迎戰衛冕軍領航猿，兩隊本季前兩度交手，都由領航猿收下勝利。

領航猿開局打出4：0攻勢，勇士靠著古德溫三分球追上，隨後陳又瑋也飆進三分球，勇士一度握有優勢，不過，領航猿很快反擊，一舉超車，首節打完暫時取得6分領先。第2節領航猿火力加溫，除了伯朗外線開火，阿提諾強攻籃下，加上其他本土球員輪流得分輸出，半場打完暫時以66：51領先。

領航猿半場打完已有3名球員得分上雙，伯朗繳出全場最高17分，阿提諾14分，陳將双進帳10分；勇士方面，古德溫貢獻14分最高，辛特力半場雖然只打了8分多鐘，但4投4中包含3顆三分球拿下11分。

易籃後，勇士靠著林志傑、陳又瑋接力得分一度帶起氣勢，只是仍難擋領航猿多點開花的火力，帶著15分落後進入決勝節也無力逆轉頹勢，無緣3連勝。

領航猿阿提諾、葛拉漢都拿下22分，伯朗21分次之，盧峻翔繳出本土最佳16分，陳將双和李家慷都貢獻14分；勇士方面，古德溫拿下全隊最高24分，周桂羽、辛特力都拿下14分。

領航猿伯朗。（記者林正堃攝）領航猿伯朗。（記者林正堃攝）

領航猿葛拉漢。（記者林正堃攝）領航猿葛拉漢。（記者林正堃攝）

領航員阿提諾。（記者林正堃攝）領航員阿提諾。（記者林正堃攝）

領航猿盧峻翔。（記者林正堃攝）領航猿盧峻翔。（記者林正堃攝）

領航猿陳將双。（記者林正堃攝）領航猿陳將双。（記者林正堃攝）

勇士古德溫。（記者林正堃攝）勇士古德溫。（記者林正堃攝）

勇士辛特力。（記者林正堃攝）勇士辛特力。（記者林正堃攝）

勇士辛特力。（記者林正堃攝）勇士辛特力。（記者林正堃攝）

富邦勇士慘敗。（記者林正堃攝）富邦勇士慘敗。（記者林正堃攝）

