體育 籃球 PLG

PLG》領航猿輕取勇士收6連勝 卡總讚白曜誠是亞洲頂級大鎖

2026/01/06 22:19

領航猿白曜誠。（記者林正堃攝）領航猿白曜誠。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿3名洋將伯朗、葛拉漢和阿提諾今天合力攻下65分，「夜王」盧峻翔繳出本土最高16分，聯手率隊118：97痛宰富邦勇士，豪取6連勝。領航猿主帥卡米諾斯特別稱讚球隊主控白曜誠在防守上有極大貢獻，即便無法在數據上看出來，但他是球隊獲勝的重要功臣。

領航猿今天團隊命中率47.3%，3名洋將得分突破20分，阿提諾、葛拉漢貢獻22分，伯朗21分、7籃板，陳將双進帳14分，刷新個人單場得分紀錄。

領航猿主帥卡米諾斯認為，這是一場很棒的勝利，畢竟才剛從中國回來，沒太多時間準備，但球員進攻維持高檔，無論對方守區域或盯人都能成功閱讀對手的佈陣，打出不錯的進攻表現。

此外，卡總特別點名後衛白曜誠在防守上立了大功，他也是亞洲頂級的控球後衛防守者，「他在前兩天對澳門黑熊比賽，把對方主力後衛崇貴守得很好，這一場也把古德溫限制得不錯，即便他只有拿到4分，但他是很棒的防守者。」

不過，卡總也提到，自己對於吹判有點疑惑，尤其是盧峻翔這場一樣有許多高強度切入，卻只獲得兩次罰球機會，和其他場比賽相比差了很多，而對方卻有一名球員能罰球多達16次。

