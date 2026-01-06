自由電子報
體育 網球

網球》澳洲「壞小子」單打復出失利 坦承傷後已過巔峰時期

2026/01/06 22:21

澳洲「壞小子」基里奧斯。（路透）澳洲「壞小子」基里奧斯。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲「壞小子」基里奧斯 （Nick Kyrgios）在布里斯本重返職業巡迴賽，雖然雙打驚險開胡，單打首戰ATP世界排名58的美國非種子科瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic），仍以3：6、4：6落敗，賽後他失望坦承，再也無法回到從前最佳狀態。

「在2022年，或者我1年內贏得多項冠軍的那段時間，我自認是世界上最好的球員。」曾獲7座職業賽金盃的基里奧斯，也打下2022年溫布頓錦標賽亞軍，但30歲的他歷經多年傷病困擾，目前下滑至670名 ，ATP250等級的布里斯本靠外卡重出江湖，臨場狀態不如預期， 「我以為自己是不可戰勝的。我走上球場，心想沒人能真正打敗我，會有那種自信和錯覺。如今我只是覺得，做了這些手術之後，它們反而會打擊信心，讓你失去那種信念。這令人難過，但就是現實。」

天賦過人但脾氣火爆的基里奧斯，是網壇少數能夠擊敗西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士天王費德爾（Roger Federer）、塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）和英國名將穆雷（Andy Murray）等「四巨頭」的球星之一，但也付出經常受傷的慘痛代價，這是他自去年3月以來首度回歸職業單打賽事，「大家都認為，只要開刀把他放回賽場，就會和以前一樣，但事實並非如此。重回比賽很艱難，我曾贏得這項賽事，現在即使輸了也不丟人。」

