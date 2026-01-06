自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》又被領航猿打爆 勇士主帥吳永仁：防守出大問題

2026/01/06 22:23

富邦勇士教練吳永仁。（記者林正堃攝）富邦勇士教練吳永仁。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今天在主場以97：118不敵桃園領航猿，吞下本季對戰3連敗，總教練吳永仁認為，球隊防守出了很大問題，尤其在禁區掉了太多分數，籃板上也不如對手。

勇士今天半場就落後達雙位數，下半場也無力逆轉戰局，古德溫拿下全隊最高24分，周桂羽和辛特力都貢獻14分。吳永仁認為，球隊防守出現大問題，「球隊很大問題在於防守，籃板上有很大進步空間，無法限制他們外線之外，禁區也失了很多分數，週日馬上又要交手，要找出能限制對方的方式， 看有沒有機會拉近差距。」

上週日勇士和洋基工程一戰，外籍生莫巴耶因傷缺陣，曾祥鈞臨危受命先發上陣，打了超過30分鐘，貢獻11分、12籃板，本季首度雙十，今天他也再次獲得先發機會。他在第一節就抓下9個籃板，刷新個人單節籃板紀錄，原紀錄為6籃板，比較可惜是沒能把握出手機會，全場6投1中僅拿3分。

曾祥鈞表示，保護籃板是自己的首要任務，「前幾場對上領航猿，籃板是我們很大劣勢，我也希望能在籃板部分幫助球隊，希望別落後太多甚至是超越他們。」至於個人進攻方面，他也不諱言，4天3戰情況下體能有點下滑，還是要繼續調整。

