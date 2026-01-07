自由電子報
MLB》18.8億正式加盟藍鳥！ 岡本和真記者會透露女兒暖心故事

2026/01/07 07:23

岡本和真。（路透）岡本和真。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥休賽季以4年6000萬美元（約新台幣18.8億）簽下來自日職讀賣巨人隊的重砲手岡本和真，今天球隊為他舉行加盟記者會，岡本和真還透露自己女兒幫他選球隊的暖心故事。

岡本和真是日本職棒的代表性重砲，生涯在巨人累積248轟，有6個30轟以上的賽季，單季最多敲出41轟，生涯打擊率2成77，上壘率3成61，長打率5成21，是相當全面的打者，與藍鳥陣型同樣非常契合。

記者會開場岡本和真就用英語向大家自我介紹：「大家好，我的名字是岡本和真。」、「非常感謝能夠得到這個機會。我很高興能夠加入藍鳥。我每天都會努力為球隊展現最好的自己。謝謝你們的支持。很高興認識你們，藍鳥加油！」

藍鳥記者馬瑟森（Keegan Matheson）指出，簽下岡本和真的意義不僅是補強一枚重砲，同時也代表藍鳥再度撬開了日本市場的大門，過去藍鳥曾追逐大谷翔平、佐佐木朗希未果，馬瑟森認為，簽下一位在日本備受愛戴的球星，其價值甚至超過整筆合約的金額。而岡本和真身上也散發出一種獨特的氣場。

岡本和真。（路透）岡本和真。（路透）

岡本和真透過翻譯戈登（Gino Gordon）表示：「首先，我熱愛多倫多這座城市，這支球隊也非常強大，所以我認為那裡會得到很大的支持，但有一件事一直留在我腦海裡。」隨後岡本和真分享了自己跟女兒的暖心互動：「我把所有30支球隊的隊徽放在女兒面前，問她：『妳最喜歡哪一個？』她指向了藍鳥隊。」

後續岡本和真表示，「球隊的表現給我留下了非常深刻的印象，但更令我難忘的是球迷，他們大聲歡呼的方式，以及對藍鳥隊展現出的深厚愛意，我甚至沒想過，也沒意識到我有機會在這麼棒的地方和這麼棒的球隊效力。」

考量到隊形，岡本和真鎮守三壘將會是最佳解，同時偶爾能夠與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）輪替三壘。記者會上，岡本和真也透露自己哪裡都願意守，給藍鳥相當大的守位彈性。

藍鳥總管艾特金斯（Ross Atkins）盛讚自家新援道：「他的職業生涯表現驚人，至今為止在攻防兩端都展現出巨大的影響力，他的進攻能力相當驚人，非常適合我們。他的擊球面對火球以及各種類型的投球——真的是任何球路——他都能夠良好地擊中球，這是我們能給出的最高評價。」

岡本和真與總管亞特金斯。（法新社）岡本和真與總管亞特金斯。（法新社）

馬瑟森總結，在30分鐘的發言中，岡本的一切都顯得與藍鳥無比契合。藍鳥隊代表著整個加拿大的棒球運動，全國上下都在關注；岡本則代表著另一個國家，而現在，那個國家的目光也將隨他注視過來。

