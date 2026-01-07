NBA》老鷹賣昔日少主還得送首輪籤？ 美媒分析交易楊恩困難點

老鷹球星楊恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭大老鷹4屆球星楊恩（Trae Young）在昨天被爆出將與經紀人和球團討論交易，成為今年交易大限前的重磅消息，不過《ESPN》認為，楊恩的交易可能會窒礙難行，且設想的交易包裹中，老鷹都不太容易拿到很多回報。

老鷹本季在迎來長人波辛傑斯（Kristaps Porzingis）並簽下亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）後，打算圍繞楊恩打造出一個能夠掩護他防守缺點的陣容。不料本季楊恩受傷病影響，出賽10場球隊只拿到2勝8敗，加上強森（Jalen Johnson）打出明星級身手，讓雙方都起了分手的念頭。

《ESPN》撰文分析楊恩的交易案，邦湯（Tim Bontemps）提到困難點是楊恩的交易市場不大，且交易的難度也很高，理由是目前聯盟對控球後衛需求不大。邦湯指出，聯盟目前最深的兩個位置就是控衛與中鋒，因此想要把這兩個位置的球員交易出去，能夠獲得的回報並不高。另一點在於，楊恩的合約，本季他薪水高達4600萬美元，2026-27賽季還握有一個4900萬美元的球員選擇權。目前的NBA設有薪資上限，很少有球隊很難承擔如此高的薪水。

兩項原因導致楊恩交易案窒礙難行，這也是為什麼過去幾周這件事情一直沒有太多的進展，巫師是少數被列為可能交易他的球隊之一，因為兩位老將米德爾頓（Khris Middleton）與麥考倫（CJ McCollum）的合約即將到期，巫師也長期缺乏一個合格的控球後衛。

該文列出4個交易包裹，其中薪資專家馬克斯（Bobby Marks）認為，楊恩最有可能加盟的正是巫師，交易提案為老鷹送出楊恩與2031年次輪籤（老鷹與火箭中順位較佳）後獲得麥考倫、強森（AJ Johnson）、布拉漢姆（Malaki Branham）與2026年首輪籤（快艇、火箭與雷霆中順位最差）。

馬克斯指出，老鷹能在此筆交易能獲得一名先發等級的後衛，以及一位能夠輪替的板凳後衛，至於巫師，能夠拿到選秀籤就是一大優勢。麥考倫的加盟則可以為老鷹提供陣容輪換的選擇。

但癥結點在，老鷹是否會需要在交易案中送出首輪籤來讓巫師承擔楊恩高額的合約，馬克斯認為，就算老鷹需要出選秀籤，那這筆交易依舊會是對老鷹來說不錯的選擇。而對於巫師來說，本季他們得抽到前8順位籤，否則將會落入尼克手中，但在不久的將來，巫師依舊要打算積極爭取更好的名次，成為季後賽球隊。

