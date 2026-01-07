經典賽》剛以18億約加入藍鳥 岡本和真表態願意再披日本隊戰袍

岡本和真。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日職讀賣巨人球星岡本和真以4年6000萬美元（約新台幣18.8億）加盟多倫多藍鳥，他今天出席加盟記者會，並穿上7號的藍鳥球衣。岡本也表態願意參加3月的世界棒球經典賽，但目前尚未完全確定能否為日本隊出賽。

日媒《體育報知》報導，岡本和真受訪表示，「確實有穿上（日本武士隊）球衣出賽的心情，那是一件非常光榮的事情，所以也為此做準備。」

請繼續往下閱讀...

談到旅美首年春訓的重要性，岡本和真說，這點讓他深有體會，「但從以前開始，就一直懷抱著想穿上日本隊球衣的心情在打球。」岡本和真指出，以個人意願來說是想參賽，「但目前還沒有確定能否出賽，我想正式的邀請或相關討論，應該接下來才會進行。」

對於今年3月的經典賽，藍鳥總管艾特金斯（Ross Atkins）表示，「我們再次強調，球團整體對WBC抱持著高度重視，並給予強力的支持。」

此外，剛加入白襪隊的日本強投村上宗隆，也願意參加經典賽。而休季加盟太空人的日本投手今井達也，則表態不會參加經典賽。

衛冕軍日本隊在今年經典賽與台灣隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊同組，分組取前二晉級複賽。岡本和真是上屆經典賽日本隊奪冠成員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法