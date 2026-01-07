MLB》搶瘋了？ 世界大賽不敵道奇的藍鳥、有望搶下最大咖塔克

塔克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在去年世界大賽僅差一步就能捧盃的藍鳥，不敵道奇後瘋狂補強，今天《The Athletic》貝能（Mitch Bannon）更透露，球隊有可能直接搶下休賽季最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），同時跟小畢歇特（Bo Bichette）分手。

藍鳥在休賽季積極補強，除了率先砸大約簽下席斯（Dylan Cease）外，韓職MVP龐塞（Cody Ponce）、潛水艇右投羅傑斯（Tyler Rogers），又簽下讀賣巨人重砲岡本和真，如果再補強市場最大咖塔克，那藍鳥無疑就是休賽季最大的贏家，新賽季他們的薪資也將瘋狂爆漲。

請繼續往下閱讀...

不過貝能指出，如果藍鳥真的簽下塔克，那麼自2016年選秀加盟藍鳥的2屆明星自由球員小畢歇特將不太可能續留。小畢歇特在去年世界大賽G7砲轟大谷翔平，成為大聯盟史上第一位在世界大賽G7砲轟前MVP得主的打者。

小畢歇特在G7不敵道奇後曾受訪表示願意回歸：「我永遠都會記得這個團隊。他們教會我何謂一支隊伍。我覺得今年是我職業生涯中最珍貴的一課，他們對我來說意義重大。」目前他仍是自由球員，並獲得包含道奇、洋基、藍鳥等隊關注，有望拿到一張不錯的合約。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法