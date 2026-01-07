NBA》紫金大軍魅力無法擋！ 湖人東契奇續居明星賽人氣王

東契奇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布明星賽第二輪球迷投票結果，其中紫金大軍球星，湖人隊的東契奇（Luka Doncic）名列前茅，而東部第一名的則是「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

東契奇拿下222萬9811票續居人氣王，西部前5名的名字沒有變動，2-4名分別是金塊約基奇（Nikola Jokic，199萬8560票）、勇士柯瑞（Stephen Curry，184萬4903票）、雷霆吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，155萬4468票）、馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama，132萬1985票）。灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）以124萬6423票位居第6名。

東部方面，字母哥拿到209萬2284票，後續為尼克布朗森（Jalen Brunson，191萬6497票）、七六人馬克西（Tyrese Maxey，190萬8978票）、活塞坎寧安（Cade Cunningham，175萬2801票）、騎士米契爾（Donovan Mitchell，153萬237票）。第6名為塞爾提克前鋒布朗（Jaylen Brown，151萬4259票）。

本屆明星賽的先發陣容，球迷投票將佔據50%，剩下各25%由退役NBA球員與媒體決定，本屆的票選不再考慮位置。而到全新的正賽，球員將會被分為3隊，由2支美國隊與1支世界隊進行循環賽。

NBA今天公布明星賽第二輪球迷投票結果。（圖片取自Ｘ）

