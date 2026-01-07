自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》弟弟上屆砲轟佐佐木朗希 烏里耶斯兄弟攜手為家鄉效力

2026/01/07 09:04

烏里耶斯兄弟將披上墨西哥戰袍。（左為弟弟路易斯，右為哥哥拉蒙。圖片取自Talkin\' Baseball X）烏里耶斯兄弟將披上墨西哥戰袍。（左為弟弟路易斯，右為哥哥拉蒙。圖片取自Talkin\' Baseball X）

〔體育中心／綜合報導〕根據墨西哥國家隊的官方消息指出，拉蒙・烏里耶斯（Ramón Urías）與路易斯・烏里耶斯（Luis Urías）兩兄弟將攜手為國征戰3月開打的世界棒球經典賽。

目前31歲的哥哥拉蒙，已在大聯盟有6年資歷，去年季中從熟悉的金鶯被交易至太空人，但一整年成績卻並未有所起色，整季112場出賽，繳出.241/.292/.384的打擊三圍，OPS+88，外帶11轟與44分打點，他原本在上一屆WBC就有代表國家的機會，但最後因保險問題無法成行。

弟弟路易斯在2023年就有成功進入墨西哥國家隊，該屆6場出賽繳出OPS.825的表現，在4強戰面對當時還效力日職千葉羅德海洋的「令和怪物」佐佐木朗希，一棒轟出先馳得點的3分砲，雖然最後仍不敵該屆冠軍日本以季軍收尾，但仍是隊史在經典賽所打出的最佳成績。

在大聯盟賽場上，28歲的路易斯去年轉戰運動家，出賽96場打出OPS+82的表現，在美國時間8月28日遭到球團釋出後被釀酒人吸收簽小聯盟約，但並未獲得升上去的機會。

本屆賽事被分在B組的墨西哥，預賽對手將是英國、美國、巴西以及義大利，將在休士頓太空人隊的主場「大金球場」（Daikin Park）一較高下。

墨西哥除了烏里耶斯兄弟外，已經公布的人選還有水手與紅襪的明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）以及杜蘭（Jarren Duran），此外藍鳥明星鐵捕柯克（Alejandro Kirk）也在近日接受徵召。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中