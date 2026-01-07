經典賽》弟弟上屆砲轟佐佐木朗希 烏里耶斯兄弟攜手為家鄉效力

烏里耶斯兄弟將披上墨西哥戰袍。（左為弟弟路易斯，右為哥哥拉蒙。圖片取自Talkin\' Baseball X）

〔體育中心／綜合報導〕根據墨西哥國家隊的官方消息指出，拉蒙・烏里耶斯（Ramón Urías）與路易斯・烏里耶斯（Luis Urías）兩兄弟將攜手為國征戰3月開打的世界棒球經典賽。

目前31歲的哥哥拉蒙，已在大聯盟有6年資歷，去年季中從熟悉的金鶯被交易至太空人，但一整年成績卻並未有所起色，整季112場出賽，繳出.241/.292/.384的打擊三圍，OPS+88，外帶11轟與44分打點，他原本在上一屆WBC就有代表國家的機會，但最後因保險問題無法成行。

弟弟路易斯在2023年就有成功進入墨西哥國家隊，該屆6場出賽繳出OPS.825的表現，在4強戰面對當時還效力日職千葉羅德海洋的「令和怪物」佐佐木朗希，一棒轟出先馳得點的3分砲，雖然最後仍不敵該屆冠軍日本以季軍收尾，但仍是隊史在經典賽所打出的最佳成績。

在大聯盟賽場上，28歲的路易斯去年轉戰運動家，出賽96場打出OPS+82的表現，在美國時間8月28日遭到球團釋出後被釀酒人吸收簽小聯盟約，但並未獲得升上去的機會。

本屆賽事被分在B組的墨西哥，預賽對手將是英國、美國、巴西以及義大利，將在休士頓太空人隊的主場「大金球場」（Daikin Park）一較高下。

墨西哥除了烏里耶斯兄弟外，已經公布的人選還有水手與紅襪的明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）以及杜蘭（Jarren Duran），此外藍鳥明星鐵捕柯克（Alejandro Kirk）也在近日接受徵召。

